Fête de l’avent – Plus de 50 personnalités aux enchères pour la bonne cause Ricardo.ch propose des expériences uniques ou des objets insolites de personnalités suisses dans un calendrier de l’avent solidaire sur lequel enchérir. Romain Michaud

L’une des expériences sera la visite des coulisses de l’émission «52 minutes» avec Vincent Veillon et Vincent Kucholl. RTS/Jay Louvion

Non! Vous ne pourrez malheureusement pas enchérir pour remporter directement Thomas Wiesel ou Vincent Veillon et les mettre sous votre sapin… Mais bien pour vivre des expériences uniques ou pour remporter des objets insolites mis aux enchères par l’une des 50 personnalités suisses participant au projet.

La plateforme suisse ricardo.ch propose un calendrier de l’avent solidaire du 1er au 24 décembre prochain. Les recettes seront intégralement reversées à quatre organisations caritatives: La Maison de Terre des hommes Valais, Suisse-Santé-Haïti, Pink Ribbon et Save the Children. Chaque matin à 7h, une nouvelle fenêtre du calendrier sera ouverte et dévoilera l’enchère du jour qui démarrera à 1 franc.

À l’instar de ceux qui ouvrent cinq portes dès le premier jour de l’avent pour manger les chocolats, ricardo.ch a dévoilé une partie des expériences et des objets sur lesquels enchérir. Journée VIP à ski avec Théo Gmür, champion paralympique, visite des coulisses de l’émission «52 minutes» avec Vincent Veillon et Vincent Kucholl, initiation à l’art de racler avec Eddy Baillifard et Thomas Wiesel, ou encore un article Alfa Romeo original du pilote finlandais Kimi Räikkönen.