Référendum – Plus de 59’000 signatures contre le «mariage pour tous» La Chancellerie fédérale a reçu lundi à Berne les signatures certifiées pour le référendum contre la révision de la loi sur le mariage.

Des manifestants ont protesté à Berne lundi lors du dépôt des signatures pour le référendum «Non au mariage pour tous». KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Le comité référendaire contre le «mariage pour tous» a déclaré lundi qu’il avait déposé 59’176 signatures certifiées pour le référendum contre la révision de la loi. Les Suisses pourraient être appelés à se prononcer sur cet objet en automne.

Également 7334 signatures non certifiées ont été soumises à la Chancellerie fédérale, selon un communiqué du comité référendaire lundi après-midi. La remise des signatures à la Chancellerie fédérale a été accompagnée d’une contre-manifestation des partisans de la révision de la loi sur le «mariage pour tous» à Berne. Ces derniers ont été tenus à l’écart par la police.

L’introduction du «mariage pour tous» «reviendrait à ouvrir une brèche sociale et politique qui évacue la définition historique du mariage, compris comme l’union durable d’un homme et d’une femme», écrit le comité référendaire. Selon celui-ci, le «mariage est et doit rester l’union naturelle d’un homme et d’une femme, qu’il s’agit de protéger».

Un comité interpartis, composé principalement de représentants de l’UDF et de l’UDC, a lancé le référendum. Les opposants sont gênés par le fait que le «mariage pour tous» serait introduit sans modification de la Constitution. Avec la possibilité pour les couples de lesbiennes d’avoir accès au don de sperme, l’intérêt supérieur de l’enfant est ignoré, ajoutent-ils.

Pétition et campagnes

De son côté, Opération Libero a lancé une pétition en ligne en faveur de la loi afin de tenir tête aux opposants au projet de loi. Lundi, environ 100’000 personnes avaient signé la demande d’un «mariage pour tous avec tous les droits et obligations qui vont avec», selon le mouvement.

Les Vert-e-s ont déjà annoncé qu’ils combattront avec détermination le référendum. «Nous voulons vivre dans une société qui accorde les mêmes droits à tous les couples, homosexuels et hétérosexuels. L’orientation sexuelle n’a rien à faire avec le droit de se marier», affirme Nicolas Walder, conseiller national (GE) et cité dans le communiqué du parti.

Les Jeunes Vert-e-s Suisse ont aussi d’ores et déjà lancé leur campagne. Ces derniers se sont indignés après le dépôt du référendum. «C’est affligeant de voir que certains groupes se battent spécifiquement contre l’égalité des droits en Suisse», a déclaré dans un communiqué Olef Gafner, coprésident du parti.

Initiative parlementaire en 2013

Aujourd’hui, les couples de même sexe peuvent se marier dans de nombreux pays européens, mais pas en Suisse. Les couples de même sexe ont uniquement la possibilité du partenariat enregistré. Cet état civil n’existe que pour les couples de même sexe.

Un partenariat enregistré n’entraîne pas les mêmes droits que le mariage. Il existe des différences, par exemple concernant la naturalisation. L’adoption conjointe d’enfants n’est pas autorisée.

Le Parlement a adopté en décembre dernier le projet de loi sur le «mariage pour tous». Le projet tire ses origines d’une initiative parlementaire des Vert’libéraux, déposée en 2013. Outre le mariage pour les couples de même sexe et l’accès au don de sperme pour les couples lesbiens, il prévoit la naturalisation facilitée du conjoint et l’adoption conjointe.

Le «mariage pour tous» ne comprend pas la gestation pour autrui, qui pourrait permettre aux couples d’hommes d’avoir des enfants. Quant à la rente de survivants, elle a été exclue afin de ne pas surcharger le projet de loi.

ATS

