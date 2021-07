Lutte contre le Covid-19 – Plus de 80% du personnel d’Unisanté est vacciné L’institution de santé lausannoise a mené une enquête auprès de son personnel soignant et administratif. La vaccination y est largement acceptée et entamée, mais il reste des réfractaires. Corentin Chauvel

Le sondage sera élargi à d’autres établissements de santé vaudois dans les prochains jours. KEYSTONE

Alors que le débat sur la vaccination obligatoire du personnel soignant gagne de plus en plus de pays, dont la Suisse, pour freiner l’épidémie de Covid-19, le Centre universitaire de santé générale et santé publique de Lausanne (Unisanté) a dévoilé ce mercredi les résultats d’un sondage mené auprès de son personnel (soignant et administratif): 80% d’entre eux sont vaccinés.

«La participation très importante au questionnaire (82,3%) révèle que 80% des collaborateur·trice·s ont reçu une à deux doses de vaccin. La vaccination est particulièrement élevée chez le personnel en contact direct avec les patient·e·s (84%)», indique le communiqué d’Unisanté, qui emploie 819 personnes. Dans le détail, le taux de vaccination est «de 72,5% chez les personnes de 16-29 ans à 83,4% chez les personnes de 40-49 ans, avec une vaccination plus élevée chez les hommes (83,8% vs 76%)».

Unisanté a également demandé aux personnes interrogées les raisons pour lesquelles elles se faisaient vacciner. Celles-ci mettent en avant majoritairement la protection de leurs proches, mais aussi la solution pour la sortie de crise ainsi que la protection des patients.

Un vaccin pas unanime

Parmi les 22% du personnel de l’institution lausannoise interrogés non vaccinés, un quart déclare ne pas souhaiter l’être (30% hésitent et 39% le prévoient). «La crainte des effets secondaires potentiels et l’opinion que le vaccin a été développé trop tôt sont les principales raisons invoquées chez les personnes refusant d’être vaccinées», précise Unisanté.

Mais si ce sondage ne permet pas de se rendre compte pour autant de l’état de la vaccination dans l’ensemble des établissements de santé vaudois, il sera justement «élargi dans les prochains jours à une dizaine d’établissements hospitaliers du canton de Vaud» dont le CHUV et les établissements hospitaliers de la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.