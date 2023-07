Opération dans le Jura franco-suisse – Plus de 9 kilos de marijuana saisis Quelque neuf kilogrammes de marijuana et 710 grammes de cocaïne ont été interceptés lundi dans une voiture au péage autoroutier de Fontaine.

Plus de 9 kilos de marijuana et 700 grammes de cocaïne ont été saisis dans le coffre d’une voiture lors d’une opération franco-suisse près de Belfort, dans le Jura français (image d’illustration). KEYSTONE/FR58980 AP/HANS PENNINK

Quelque neuf kilogrammes de marijuana et 710 grammes de cocaïne ont été interceptés lundi dans une voiture au péage autoroutier de Fontaine, dans le Jura français. Une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires françaises.

Le véhicule, immatriculé en Pologne, était conduit par un Belge de 30 ans, ont précisé mercredi les douanes suisse et française dans un communiqué commun. Les drogues se trouvaient dans un sac placé dans le coffre.

Les douanes suisse et française réalisent régulièrement des contrôles en patrouilles mixtes sur le territoire frontalier de l’arc jurassien franco-suisse et de la Franche-Comté. L’objectif est de mettre en commun les moyens techniques et les ressources en personnel des deux pays et ainsi de détecter plus de fraudes opérées aux frontières, indique le communiqué.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.