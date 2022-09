Nouvelles données d’Unisanté – Plus de 98% des Vaudois immunisés contre le Covid, ça change quoi? En juin 2022, seule une infime partie de la population du canton n’avait pas d’anticorps. Une donnée qui éclaire le passé plus que l’avenir. Romaric Haddou

L’immunité populationnelle est désormais proche de 100%. Pourtant, impossible de savoir à quel point la circulation du virus sera freinée à l’avenir. KEYSTONE

En juin 2022, 98,3% des Vaudoises et Vaudois de plus de 15 ans étaient immunisés contre le Covid. C’est ce qu’indique le sixième volet de l’étude SérocoViD, menée par Unisanté. Au pointage précédent, en novembre 2021, la proportion était de 83%. Une différence subsiste entre les personnes vaccinées (99,9% d’immunisés) et celles qui n’ont reçu aucune injection (83% d’immunisés). Dans la grande majorité des cas, le taux d’anticorps est haut.