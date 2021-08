Canton de Schwytz – Plus de dix bateaux détruits par les flammes dans le port de Lachen Un incendie a pu être maîtrisé après avoir touché plusieurs bateaux dans le port de plaisance de Lachen, pour une raison encore inconnue.

Le feu s’est propagé à plusieurs bateaux au port de plaisance de Lachen. Police cantonale de Schwytz

Un important incendie a détruit tôt lundi dix navires et plusieurs bateaux dans le port de plaisance de Lachen (SZ). Une centaine de pompiers et de membres du service de sauvetage du lac de Pfäffikon (SZ) ont été déployés. La cause du feu n’est pas encore connue.

La police cantonale schwytzoise a reçu quelques minutes après minuit une alerte, indiquant que deux bateaux étaient en feu, a-t-elle indiqué dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi. À l’arrivée des pompiers sur place, les flammes s’étaient propagées à d’autres esquifs.

Le foyer a été éteint après deux heures et demie de lutte. Selon les premières estimations, les dégâts devraient dépasser un million de francs. La police a ouvert une enquête, précise le texte.

ATS

