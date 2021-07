Commerces à Échallens – Plus de mille signataires obtiennent un vote sur les «pires horaires du canton» Soutenu par le syndicat Unia, le comité référendaire a largement obtenu le droit pour la population challensoise de se prononcer sur une décision de son Conseil communal. Sylvain Muller

Dépôt des signatures pour le référendum concernant les ouvertures prolongées des commerces à Echallens. Florian Cella

«Un superrésultat, en plus obtenu en période de vacances estivales. Donc bravo à celles et ceux qui ont fait la récolte des signatures.» Responsable secteur tertiaire à Unia Vaud, Giorgio Mancuso était ce vendredi à Échallens pour accompagner la remise aux autorités locales du référendum «Touche pas à mes horaires». Avec 1078 paraphes déposés, le comité référendaire a largement dépassé les 618 signatures exigées pour obtenir une votation populaire (15% du corps électoral).

Président du groupe socialistes, Verts et indépendants du Conseil communal et membre du comité référendaire, Hervé Delay n’est pas surpris par ce succès: «Contrairement au projet de gymnase, le Législatif n’était de loin pas unanime. La commission chargée d’étudier le préavis municipal sur le nouveau règlement sur les jours et heures d’ouverture et de fermeture des magasins avait d’ailleurs rendu un préavis négatif. Et comme il s’agit d’un vrai sujet sociétal, il est vraiment bien que la population puisse se prononcer.»

«Les pires du canton»

Giorgio Mancuso renchérit: «Malgré sa taille, le bourg d’Échallens possède déjà les mêmes horaires d’ouverture que Lausanne. Avec ce règlement, il aurait les pires du canton! Le fait que de nombreux petits commerçants nous aient autorisés à laisser les formulaires de récolte de signatures sur leurs comptoirs montre bien que ce règlement ne répond pas à une demande.»

Pour mémoire, un autre référendum avait abouti dans le chef-lieu de district il y a précisément une année: 948 signataires (23% du corps électoral) avaient demandé l’organisation d’un vote populaire sur la vente d’une parcelle au Canton pour y installer un gymnase. Un peu plus de deux mois plus tard, les citoyens avaient toutefois confirmé dans les urnes par 60,6% des voix la décision de leur Conseil communal, donnant ainsi définitivement le feu vert à ce projet cantonal.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.