Football – Plus de peur que de mal pour Simone Grippo Le défenseur central du Lausanne-Sport ne souffre d’aucune blessure grave au genou gauche mais sa présence à Saint-Gall dimanche est loin d’être acquise. A. Bo.

Simone Grippo n’est pas encore sûr de pouvoir jouer dimanche à Saint-Gall. KEYSTONE

Le soulagement a succédé à une grosse semaine de forte préoccupation du côté de la Tuilière. Sorti sur blessure à un quart d’heure du terme contre Lugano il y a dix jours, Simone Grippo (32 ans) a d’abord imaginé le pire.

Durement touché au genou gauche, le pilier de la défense lausannoise craignait, dans un premier temps, une longue absence consécutive à une blessure au ménisque, voire aux ligaments. Heureusement pour lui et le LS, il n’en est rien. Même si le club ne souhaite pas s’exprimer sur la santé de son joueur, il est certain que les différents tests médicaux passés ces derniers jours ont exclu une blessure grave.

Plusieurs solutions

Par précaution, Simone Grippo ne s’est pas entraîné ces derniers jours. Il ne devrait reprendre le chemin des terrains que jeudi. Raison pour laquelle sa présence, dimanche à Saint-Gall, est peu probable.

En cas de forfait de son homme fort, Ilija Borenovic a plusieurs solutions à disposition, même si chacun est bien conscient que la présence rassurante de Grippo sera difficile à compenser. L’une serait de repasser à trois derrière avec le trio Sow-Monteiro-Husic. Une autre consisterait à conserver le système à quatre défenseurs en associant les deux derniers cités dans l’axe et à aligner Archie Brown ou Marc Tsoungui à gauche. Enfin remis de sa longue indisponibilité, l’Anglais a livré une mi-temps satisfaisante avec le Team Vaud M21 avant la trêve. Quant au second, guéri de sa blessure, il a lui aussi pu jouer avec l’équipe de 1re ligue. Une autre hypothèse serait de lancer tout de suite Lamine Koné (32 ans) dans le grand bain. Avec les risques que cela comporte pour un joueur qui n’a plus disputé le moindre match officiel depuis six mois.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.