L’agriculture vaudoise évolue – Plus de poules et de légumes, mais moins de blé Un rapport de l’association Prométerre relève les changements en cours dans les campagnes. Par exemple, une exploitation sur dix est désormais bio. Sylvain Muller

L’effectif de volailles a explosé de 80,5% entre 2010 et 2020. Ici le poulailler mobile de Francis Jaggi à Coinsins, le 18 janvier 2021. ODILE MEYLAN

Entre les changements climatiques et ceux des habitudes des consommateurs, on imagine bien que le monde agricole évolue et s’adapte. Mais dans quelles proportions et comment cela se matérialise-t-il? Le récent «Rapport sur les résultats 2020» de l’Observatoire économique de Prométerre, l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, apporte quelques pistes de réponses.