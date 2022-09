Sécurité en Suisse – Plus de quatre cyclistes sur dix roulent toujours sans casque Le Bureau suisse des préventions des accidents a annoncé ce mercredi que près de 44% des cyclistes sur un vélo non motorisé circulent sans casque.

Le casque, rappelle le bureau de prévention, constitue une mesure simple pour réduire de moitié le nombre de blessures à la tête en cas d'accident.

Plus de quatre cyclistes non motorisés sur dix ne portent toujours pas de casque, s’inquiète le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa). Et pour les vélos électriques lents, un tiers roule sans cette précaution élémentaire, selon le dernier relevé 2022.

Par rapport à 2021, les chiffres sont stables, relève mercredi le bpa. Pas moins de 44% des cyclistes sur un vélo «classique» circulent toujours sans casque, contre 43% en 2021.

En outre, «trop peu de vélos électriques circulent avec les feux allumés de jour», s’inquiète l’organisme de prévention. Ce dernier rappelle que l’an dernier, près de 1400 cyclistes, munis ou non d’un moteur électrique, ont été grièvement ou mortellement blessés dans des accidents de la circulation en Suisse.

La tendance à long terme n’est pas réjouissante, alerte le bpa: le nombre d’accidents graves de vélos électriques est en constante augmentation et celui des vélos non motorisés stagne à un niveau élevé.

Réduire de moitié le nombre de blessures à la tête

Le casque, rappelle le bureau de prévention, constitue une mesure simple pour réduire de moitié le nombre de blessures à la tête en cas d’accident. Or, beaucoup d’adeptes du deux-roues négligent de le mettre, en particulier quand ils vont faire leurs courses.

S’il ne l’est pas pour les vélos électriques «lents» (assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h), le port du casque est obligatoire sur les vélos électriques rapides (jusqu’à 45 km/h). Mais un cycliste sur dix dans cette dernière catégorie ne se protège toujours pas.

