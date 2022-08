Trafic ferroviaire – Plus de trains entre Genève et Lausanne Des perturbations sont enregistrés sur le réseau ferroviaire romand. La situation ne devrait pas être rétablie avant midi. Théo Allegrezza

Image d’illustration. Laurent Guiraud

Les trains ne circulent plus entre Genève et Lausanne en cette fin de matinée jeudi. La situation ne devrait pas être rétablie avant midi. «Les Regioexpress circulent entre Lausanne et Coppet, puis rebroussent. Les autres trains grandes lignes rebroussent à Lausanne», informe Frédéric Revaz, porte-parole des CFF.

C’est un accident de personne, survenu aux alentours de 11 heures, qui est à l’origine de ces perturbations.

Théo Allegrezza est journaliste à la rubrique Genève. Il couvre en particulier l'actualité politique de la ville de Genève. Auparavant, il a été correspondant freelance au Tessin. Diplômé de Sciences Po Paris. Plus d'infos @theoallegrezza

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.