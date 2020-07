Parcours muséal de l’abbatiale de Payerne – Plus d’un kilo de viande à Noël pour les moines clunisiens Pour sa visite, la nouvelle abbatiale de Payerne mise sur l’interactivité, avec un parcours en 20 postes racontés par des audioguides. Présentation. Sébastien Galliker

L’impressionnante nef de l’abbatiale de Payerne fait l’effet d’un trompe-l’œil. JEAN-PAUL GUINNARD

Saviez-vous qu’un moine clunisien vivant à l’abbatiale de Payerne en l’an 1469 avait le droit de manger jusqu’à 1,32 kg de viande le jour de Noël tout en buvant du vin du monastère, souvent coupé à l’eau? C’est ce que le public découvrira dès samedi avec l’ouverture du parcours muséal de l’abbatiale, imaginé par Michel Etter, scénographe de la société Thematis.

Le projet muséographique remet l’abbatiale au centre de la visite» Anne-Gaëlle Villet, directrice du site

Dans le dormitorium, une ancienne salle du musée désormais munie de lits en bois, chacun se sentira dans la peau d’un moine, sous sa robe, tout au long des huit prières de la journée, des matines aux complies en passant par les laudes ou les vêpres. Chantre, aumônier ou sacristain, les rôles de chacun sont détaillés. Au mur, des images de la nef laissent imaginer les différences de lumière à la prière, en fonction des heures et des saisons. «Le projet muséographique remet l’abbatiale au centre de la visite, ce qui n’était pas le cas auparavant. L’idée est de lui redonner sa place d’ampleur nationale», a présenté Anne-Gaëlle Villet, directrice des lieux.

Dans le dormitorium, les visiteurs pourront se mettre dans la peau d’un moine clunisien. JEAN-PAUL GUINNARD

Vingt postes de visite

Particulièrement didactique, la salle du dormitorium plaira tout particulièrement aux enfants, tout comme la salle capitulaire. Là où les moines se réunissaient pour le débat, les plus petits se verront proposer des jeux interactifs pour effectuer le trajet d’un moine transitant de Payerne à Cluny en devant éviter les dangers. Ils pourront aussi découvrir la vie de l’impératrice Adélaïde, fille de la reine Berthe, dont le tombeau situé dans l’église réformée voisine fait aussi partie du circuit.

Une histoire romancée de la vie de l’impératrice Adélaïde est proposée dans la chapelle d’Estavayer. JEAN-PAUL GUINNARD

Au total, le parcours se dessine en 20 postes de visite pour une durée totale estimée de nonante minutes. À l’aide d’un audioguide à récupérer au bureau faisant office d’accueil touristique, un décor sonore permettra de décrypter les peintures importantes du site, de décrire ses chapelles ou de découvrir les différentes étapes de construction de la plus grande église romane de Suisse dans une reconstitution en trois dimensions. Il est raconté par une jeune architecte payernoise. «L’idée est de se laisser guider par quelqu’un qui connaisse et comprenne le monument», glisse Michel Etter.

Impression de profondeur

Après un film de présentation et une première vue sur l’édifice depuis une place du Marché aussi totalement réaménagée, la visite débute par la porte principale de la tour Saint-Michel. Si les premiers pas seront probablement moins passionnants pour les plus jeunes générations, les férus d’archéologie et d’architecture auront plaisir à entendre le Payernois Louis Bosset, restaurateur de l’abbatiale le siècle passé, décrire les 67 mètres de la nef.

«Un trompe-l’œil datant du XIe siècle» Louis Bosset, archéologue cantonal en 1934, dans l’audioguide de visite

«Un trompe-l’œil datant du XIe siècle», s’extasie-t-il, au sujet des voûtes, qui vont de 11 à 15 mètres de hauteur, et des piliers, de moins en moins serrés pour donner une impression de profondeur. Jean de Lilaz, un autre architecte attesté à Payerne avant 1458, détaille pour sa part les motifs de la chapelle de Grailly et son style gothique.

L’abbatiale doit les décors de la chapelle de Grailly et son style gothique à l’architecte Jean de Lilaz. JEAN-PAUL GUINNARD

La montée des marches vers la chapelle Saint-Michel vaut aussi le détour. Dans ce lieu où les moines se réunissaient au décès de l’un des leurs, on retrouvera l’ancienne couronne en bois de la flèche de l’abbatiale, qui a été remplacée en 1956. À tester aussi, la musique mystique ou le chant des martinets qui descendront du ciel. Au total, quatre spectacles audiovisuels, l’espace immersif du dormitorium, une dizaine d’activités interactives et ludiques et trois points de vue sublimes sur le monument sont notamment au menu. «Une visite inspirée de l’esprit du lieu, de sa hauteur, sa lumière, sa grandeur, sa sobriété et la pureté de ses lignes», décrit Michel Etter.

Dans la chapelle Saint-Michel, on retrouvera l’ancienne couronne en bois de la flèche de l’abbatiale, qui a été remplacée en 1956. JEAN-PAUL GUINNARD

Belle gueule

Le parcours permet également de découvrir l’avis de Payernois au sujet de l’édifice qui apparaît sur nombre d’emblèmes de sociétés locales. «Elle a une belle gueule notre vieille dame», conclut l’un d’eux, au retour sur l’ancien cimetière des moines, devenu place du Marché. On ne saurait lui donner tort.

En fonction des heures et des saisons, la lumière au travers des vitraux du chœur de l’abbatiale change continuellement. JEAN-PAUL GUINNARD