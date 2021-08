Semaine d’action pour le climat – Plus d’un millier d’activistes en colère contre la BNS à Berne À l’appel de «Rise up for Change», des activistes ont dénoncé, vendredi dans la capitale, la politique d’investissements de la Banque nationale suisse (BNS) dans les énergies fossiles.

Les militants estiment que la Banque nationale suisse contribue au changement climatique. KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Plus d’un millier de militants pour le climat étaient rassemblés vendredi à Berne pour dénoncer la politique de la BNS, accusée d’investir dans les énergies fossiles. Ce rassemblement était le point d’orgue d’une semaine de mobilisation pour le climat.

Après de grandes banques suisses lundi, c’était vendredi au tour de la Banque nationale suisse (BNS) d’être sous le feu des projecteurs des activistes. Les militants exigent l’arrêt des investissements de la BNS dans le charbon, le gaz et le pétrole et davantage de transparence dans les flux financiers.

Les militants ont organisé dans la matinée une flashmob devant le bâtiment de la BNS et construit une réplique d’un pipeline sur la Place fédérale. Ils voulaient ainsi dénoncer les investissements de cet établissement et les atteintes à l’environnement.

Regroupés sous le nom de «Rise up for Change» ( «Debout pour le changement») plusieurs collectifs pour la justice climatique comme la Grève du climat ou Extinction Rebellion suisse dénoncent la place financière suisse, accusée d’investir d’importantes sommes dans l’extraction de combustibles fossiles.

Semaine d’action

Des militants du mouvement pour le climat avaient bloqué lundi les entrées des grandes banques Credit Suisse et UBS sur la Paradeplatz et la Banhofstrasse à Zurich avant d’être évacués par la police. Ils avaient établi un campement sur une friche à Zurich où ils avaient organisé des ateliers et des activités.

Il y a un peu plus d’une année, plusieurs centaines d’activistes du climat avaient occupé durant deux jours la Place fédérale à Berne avant d’être délogés par la police cantonale bernoise. Leur but était d’inciter les milieux politiques à s’engager en faveur du climat.

