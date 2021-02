Assurance maladie – Plus d’un tiers des assurés vaudois touche un subside Environ 287’000 personnes étaient soutenues l’an dernier, contre 188’000 il y a sept ans. La somme représente 800 millions de francs. Mathieu Signorell

Selon Rebecca Ruiz, conseillère d’État socialiste à la tête de la Santé, «ces subsides redonnent du pouvoir d’achat aux personnes subsidiées et sont bénéfiques à l’économie». Keystone

Parmi les dizaines de milliers de Vaudois qui touchent un subside pour pouvoir payer leur assurance maladie, il n’y a pas seulement des personnes aux revenus modestes. Désormais une partie de la «classe moyenne inférieure» en bénéficie également. C’est le constat posé ce lundi par la conseillère d’État Rebecca Ruiz devant les médias.

Au total donc, ce sont donc 287’000 Vaudois qui touchent un subside, à plein pot ou partiellement, enfants compris. Soit 36,1% des assurés vaudois, contre une moyenne de 27% au niveau national. La hausse vaudoise est importante, avec 188’000 subsidiés en 2013 et 230’000 en 2017.

Ce chiffre a augmenté notamment à cause du plafonnement des primes à 10% du revenu, décidé par les Vaudois en 2016 et entré en vigueur en 2019. On appelle cela «le subside spécifique». La mesure, toutefois, n’a fait entrer que 17’000 personnes dans le régime des subsides. Pour les autres, elle a entraîné une hausse des sommes versées.

«Un effet sur le pouvoir d’achat»

L’ensemble des subsides à l’assurance maladie représente environ 800 millions de francs, dont 10% pour le «subside spécifique». La Confédération verse 277 millions de francs. Le reste de la facture est couvert par l’État de Vaud et les Communes.

«Les autorités politiques, tant le Conseil d’État que le Grand Conseil, sont conscientes que l’augmentation incessante des primes a des effets délétères sur le pouvoir d’achat, explique Rebecca Ruiz. Les primes d’assurance maladie ont doublé depuis vingt ans, alors que les salaires n’ont progressé que de 14%. Concrètement ces mesures redonnent du pouvoir d’achat aux personnes subsidiées et sont bénéfiques à l’économie.»

Stabilité pour l’avenir

La ministre socialiste de la Santé entrevoit une stabilité à l’avenir. Mais elle concède que le scénario ne prend pas en compte les effets possibles de la pandémie du coronavirus. «Il y a encore trop d’incertitudes pour les transposer de manière fiable dans le budget de l’État», ajoute-t-elle.

Face à l’augmentation des subsides, faudrait-il tenter d’autres solutions, comme appeler à une baisse des coûts des soins ou une réduction des prestations? «Ce n’est pas la volonté du Conseil d’État, répond Rebecca Ruiz. Le nombre de bénéficiaires ne devrait pas exploser. S’il augmente de 1% par an, comme la population globale, c’est supportable. Je ne peux pas dire aujourd’hui s’il y aura des arbitrages à faire dans le cas où la hausse devait être plus forte à l’avenir.»