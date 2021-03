Éthiopie – Plus d’une centaine de civils tués en novembre au Tigré Un rapport de la Commission éthiopienne des droits de l’homme confirme mercredi le massacre perpétré par les troupes érythréennes dans la ville d’Aksoum.

Un rapport de la Commission éthiopienne des droits de l’homme publié mercredi rapporte des témoignages glaçants d’exécutions sommaires perpétrées au Tigré fin novembre. AFP

Plus d’une centaine de civils ont été tués par les troupes érythréennes fin novembre dans la ville éthiopienne d’Aksoum, quelques semaines après le début du conflit au Tigré, affirme la Commission éthiopienne des droits de l’homme (EHRC) dans un rapport publié mercredi.

Cet organisme indépendant, rattaché au gouvernement éthiopien, rejoint les conclusions d’Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) qui ont affirmé dans de précédents rapports que des centaines de civils ont été massacrées à Aksoum fin novembre 2020 dans ce qui s’apparente à des crimes contre l’humanité.

«Les informations recueillies au cours de cette enquête préliminaire confirment que pendant les journées du 28 et 29 novembre de graves violations des droits de l’homme ont été commises et qu’à Aksoum, plus d’une centaine d’habitants (…) ont été tués par des soldats érythréens», affirme l’EHRC, en précisant que «ces chiffres ne sont pas définitifs».

Crimes contre l’humanité

«Ces graves violations des droits humains pouvant constituer des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre», l’EHRC souligne «la nécessité d’une enquête approfondie sur la situation générale des droits humains dans la région du Tigré.»

Le Tigré est le théâtre de combats depuis le lancement, le 4 novembre, par le gouvernement éthiopien d’une intervention militaire visant à renverser le Front de libération du peuple du Tigré, le parti au pouvoir dans cette région du nord du pays. La victoire a été proclamée le 28 novembre mais des combats persistent.

Après des mois de démentis officiels d’Addis Abeba et d’Asmara, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pour la première fois fait état publiquement mardi de la présence de troupes venues d’Érythrée, pays frontalier du Tigré. Il a toutefois jugé «inacceptables» les atteintes aux civils commises dans la région.

À la différence d’Amnesty et HRW qui avaient enquêté à distance, l’EHRC a pu se rendre à Aksoum. Elle a recueilli les témoignages de survivants, de témoins, de responsables locaux et de personnels médicaux, ainsi que «des preuves matérielles».

Témoignages glaçants

Les pires violences ont commencé le 28 novembre, au lendemain de l’arrivée de troupes érythréennes dans la ville. «Les soldats érythréens ont fait du porte-à-porte pour demander aux femmes où étaient leurs maris ou leurs enfants et leur disaient de «faire sortir leurs fils si elles en avaient», indique le rapport.

Les témoignages glaçants d’exécutions sommaires évoquent une mère tuée alors qu’elle courait retrouver sa fille, des hommes exécutés sous les yeux de leurs femmes et de leurs enfants, ou d’autres encore abattus alors qu’ils voulaient récupérer des corps de victimes dans la rue…

L’EHRC rapporte également des pillages d’hôpitaux (médicaments, lits, matelas…) par des soldats éthiopiens et érythréens à partir du 19 novembre.

L’ONU et la communauté internationale s’alarment des récits venant du Tigré, et ont demandé le départ des troupes érythréennes de la région. Les autorités érythréennes ont toujours «rejeté catégoriquement» les accusations de massacre à Aksoum.

Afficher plus Une équipe de MSF témoin d’exécutions de civils au Tigré Selon un communiqué de MSF, trois de ses membres circulaient mardi dans un véhicule clairement identifié aux couleurs de l’ONG sur la route reliant la capitale du Tigré, Mekele, à la localité d’Adigrat. «Durant le trajet, ils sont tombés sur ce qui semblait être le résultat d’une embuscade tendue à un convoi militaire éthiopien par un groupe armé, au cours de laquelle des soldats ont été tués et blessés», explique Karline Kleijer, chef des programmes d’urgence de MSF dans ce texte. Les soldats éthiopiens sur place ont arrêté le véhicule de MSF et deux minibus de transport public qui le suivaient, ajoute-t-elle: «Les soldats ont contraint les passagers à descendre des minibus. Les hommes ont été séparées des femmes, lesquelles ont été autorisées à partir. Peu après, les hommes ont été abattus». L’équipe de MSF a été autorisée à quitter les lieux mais leur véhicule a été peu après à nouveau arrêté par des soldats éthiopiens. «Ils ont extrait de force le chauffeur de MSF du véhicule, l’ont frappé à coups de crosse et ont menacé de le tuer. Finalement, le chauffeur a été autorisé à remonter dans le véhicule et l’équipe a pu revenir à Mekele», selon Karline Kleijer.

