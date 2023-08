Le climat sous la loupe – Plus froid, moins de pluie, gros orages: la météo est-elle anormale? Alors que les océans et le bassin méditerranéen ont connu des chaleurs records, qu’en est-il dans le canton de Vaud? Comparez les mesures actuelles à celles des années précédentes. Paul Ronga

Quand une anomalie est-elle significative?

La pluie et la température sont très variables par nature. Dans une station comme celle de Genève, «une différence mensuelle de plus ou moins 50% sur le cumul de précipitations n’a rien d’exceptionnel, précise Adrien Michel, de MétéoSuisse. Et la nature est adaptée à cette variabilité.»

«Ce qui est difficile pour la nature, c’est la répétition des périodes sèches», poursuit le météorologue. Mais il est difficile de définir ce qu’est une sécheresse de manière cohérente. MétéoSuisse n’utilise pas moins de sept indicateurs pour les identifier.

Quant aux écarts de température, ils n’ont pas la même importance selon le niveau de détail des données. Lorsqu’une station enregistre une moyenne journalière de deux degrés au-dessus ou au-dessous de la norme 1981-2020, cette différence n'a rien d'extraordinaire.

Les normes climatologiques Pour observer l’évolution du climat, les météorologues du monde entier établissent des moyennes sur trente ans, qu’on appelle «normes climatologiques». Ces normes donnent un point de comparaison pour les mesures actuelles. Les normes sont actualisées tous les dix ans. Depuis janvier 2022, on utilise la période 1991-2020. Si l’on utilise une norme plus ancienne, les écarts sont plus importants en raison du réchauffement climatique. L’Organisation météorologique mondiale préconise d’utiliser la période 1961-1990 pour observer l’évolution du climat à long terme. La norme préindustrielle (1871-1900 pour la Suisse) sert à déterminer l’influence humaine sur le climat.

En revanche, si une année entière est de deux degrés plus chaude que la norme en moyenne suisse, il s’agit d’un écart important. Les pics de température enregistrés par certaines stations ont été lissés par la moyenne.

Dans le même ordre d’idées, les 1,1 °C de réchauffement global observés depuis le début de l’industrialisation sont «sans précédent», écrit MétéoSuisse sur son site Internet. Cette moyenne inclut les océans. Sur les terres, la hausse est de 1,6 °C. La différence est plus marquée dans les hautes latitudes, notamment en Suisse, où la hausse de température est de 2,5 °C par rapport à la moyenne préindustrielle.

Jours tropicaux et nuits tropicales

Lorsque la température atteint ou dépasse 30 degrés Celsius, on parle de «jour tropical» ou «jour de canicule». Ces journées sont devenues plus fréquentes en raison du changement climatique. Leur nombre continuera à croître au cours du 21e siècle, prévient MétéoSuisse.

Les nuits tropicales sont rares en Suisse romande. «Elles correspondent à une limite très stricte: la température ne doit pas descendre une seule fois sous 20 degrés», précise Adrien Michel.

Dans la nuit du 23 au 24 juillet, la station de Genève-Cointrain a enregistré des températures d’environ 24 degrés jusque vers 2 heures 30 du matin. Puis l’orage a fait chuter la température à 19,2 degrés. Cette nuit n’a donc pas été considérée comme tropicale. «À un moment, il faut mettre une limite. Aucun de ces indicateurs n’est parfait», commente le météorologue.

De plus, en ville, les routes et les bâtiments conservent la chaleur. En raison de ce phénomène qu’on nomme l’îlot de chaleur urbain, la température nocturne est jusqu’à 7 °C plus élevée que dans les zones rurales environnantes, selon MétéoSuisse.

Les stations mesurant la température sont en général situées à l’extérieur des zones urbaines pour garantir de meilleures observations. Une exception existe dans la ville de Zürich: MétéoSuisse dispose d’une station de mesure dans un quartier dense (Zurich-Kaserne) et d’une autre à l’extrémité nord de la ville, dans un environnement rural (Zurich-Affolten).

Dans le graphique ci-dessous, on peut voir que la station située en milieu urbain enregistre des dizaines de nuits tropicales tandis que la moyenne est de zéro pour la station d’Affolten, située loin des constructions. Cela permet de constater à quel point les nuits tropicales sont encore plus fréquentes en ville si l’on tient compte de l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Des données homogénéisées

Les archives de MétéoSuisse remontent à 1864. Mais les méthodes et l’environnement des stations ont radicalement changé. Plusieurs stations de mesure ont dû être déplacées parce que les habitations se sont étendues jusqu’au champ où elles étaient situées. Les outils de mesure ont été sans cesse perfectionnés et sont désormais en grande partie automatisés.

Pour tenir compte de ces changements, les mesures doivent être homogénéisées: on ajuste les anciennes valeurs par rapport aux mesures actuelles à l’aide de méthodes statistiques poussées. Il est parfois possible d’effectuer des mesures de température en parallèle, durant plusieurs années, pour valider et éventuellement corriger la différence définie par les méthodes statistiques.

La norme, une notion dépassée?

La rapidité du réchauffement climatique pose problème aux météorologues. La norme sur trente ans, actualisée tous les dix ans (voir encadré ci-dessus), est trop rapidement dépassée.

«Nous sommes presque constamment dans des anomalies positives comparé à une période de trente ans, en particulier pour les températures. Par conséquent, cela va toujours produire des «cartes toutes rouges», concède Adrien Michel.

Pour savoir s’ils ont affaire à une anomalie par rapport au climat changeant, les météorologues doivent comparer les mesures à la moyenne des années les plus récentes. Mais les écarts aux différentes normes gardent leur utilité.

Une anomalie par rapport à la norme 1961-1990 ou 1990-2020 «montre que nous faisons face à une situation pour laquelle on peut raisonnablement penser que nos infrastructures et l’écosystème ne sont pas adaptés», souligne le météorologue. Les années 2018 à 2020 ont été supérieures à la dernière norme, mais pas anormales dans le contexte du réchauffement climatique.

Si la situation météorologique est une anomalie même en tenant compte du réchauffement climatique, les météorologues peuvent déduire qu’elle ne deviendra pas la norme à court terme. L’année 2022 correspond à ce cas de figure. Quant à la température moyenne de 2021, elle a été froide par rapport aux dernières années, mais se situe dans la norme 1991-2020.

Données et méthode Les données proviennent de MétéoSuisse. Les textes du résumé sont calculés à partir des valeurs mesurées. La température des 24 dernières heures est qualifiée de «plus chaude que d’ordinaire» si elle fait partie des 25% les plus chaudes sur trente ans et «plus froide que d’ordinaire» si elle fait partie des 25% les plus froides. Elle est présentée comme «proche de la norme» si elle se situe dans les 50% restants, autrement dit dans le deuxième ou troisième quartile. Ce tableau de bord météorologique est inspiré de celui du «Berliner Morgenpost» ainsi que de l’infographie Chaleur, ensoleillement, sécheresse de mai à octobre : visualisez les anomalies météo dans votre ville du «Monde».

Paul Ronga est journaliste de données depuis 2016. Il enseigne au Centre de formation au journalisme et aux médias, à Lausanne, ainsi qu’à la Haute école de gestion de Genève. Il a reçu le prix Suva des médias, catégorie «coup de cœur», en 2020. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.