Podcast «Volume d’écoute» – «Plus j’observe la nature, plus je trouve l’Homme intéressant» Lionel Maumary est biologiste et ornithologue. C’est à lui notamment que l’on doit l’île aux oiseaux de Préverenges, une réserve naturelle qui permet aux migrateurs de se reposer et de reprendre des forces. Catherine Cochard

Lionel Maumary est passionné par les oiseaux. Impossible pour lui par exemple de dormir au printemps lorsque, dès 4 heures du matin, les chants se multiplient à l’extérieur, ou de ne pas interrompre une conversation pour nommer l’individu à plumes qu’il vient d’entendre… Illustration: Manuel Perrin

Dans ce septième épisode de notre podcast «Volume d’écoute», nous allons à la rencontre de Lionel Maumary, biologiste et ornithologue, qui s’intéresse scientifiquement aux oiseaux. Ce qui ne l’empêche pas de se plonger dans la contemplation de leur plumage comme de leur ramage, bien au contraire! Sa passion ne le laisse d’ailleurs jamais tranquille. Impossible pour lui par exemple de dormir au printemps lorsque, dès 4 heures du matin, les chants se multiplient à l’extérieur, ou de ne pas interrompre une conversation pour nommer l’individu à plumes qu’il vient d’entendre…

