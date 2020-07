Médias – Plus ludique, plus élégante, la nouvelle application de «24 heures» est là Deux mois après le site web, l’application de votre quotidien fait peau neuve. Avec l’objectif d’une navigation claire, agréable et plus diversifiée. En n’oubliant pas quelques nouveautés. Petit tour d’horizon.

Découvrir ce qui fait parler: l es nouvelles actuelles en un clic . Capture d’écran: Tamedia

Chères lectrices, chers lecteurs

En mai, nous vous avons présenté notre nouveau site web et promis de nouvelles applications. Elles sont désormais disponibles et nous nous réjouissons de vous les présenter.

Nous avons entièrement revisité le volet technique pour vous proposer une version moderne et conviviale, qui correspond pour l’essentiel à ce que nous vous proposons déjà sur notre site. Nous avons travaillé à une meilleure hiérarchisation pour vous permettre d’accéder plus facilement, plus clairement aux sujets les plus importants, en réduisant également le temps nécessaire au chargement des articles.

Les applications sont désormais disponibles en mode sombre pour les applications iPhone et iPad, afin de rendre la lecture plus douce, par exemple le soir. Vous pouvez activer ce mode directement dans les paramètres de votre téléphone.

Recherche améliorée, nouveau contenu afin de ne pas passer à côté des articles les plus intéressants: pour la nouvelle application, nous avons amélioré de nombreuses fonctionnalités tout en en développant des nouvelles. Capture d’écran: Tamedia

Ces nouvelles fonctionnalités viennent s’ajouter à celles que vous connaissez déjà, telles que la possibilité d’épingler vos articles favoris, le mode hors ligne (uniquement pour les abonnés) ou les alertes actus. Si vous avez déjà installé nos application, vous pouvez simplement les mettre à jour dans le courant de la semaine. Pour ceux qui n’ont pas encore installé les applications, elles se trouvent dans l’Apple Store (iPhone) ou sur Google Play (Android). Les abonnés bénéficient également de contenus exclusifs numériques.

Pour plus de confort de lecture l a nuit, il est aisé de pa sser facilement en mode sombre. Capture d’écran: Tamedia

Vous trouvez les applications ici:

Nous continuerons à développer nos applications. Vous pouvez nous aider en signalant toute erreur ou en nous faisant part de vos suggestions à community-feedback@tamedia.ch. Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. Et vous souhaitons beaucoup de plaisir à naviguer sur l’application «24 heures».