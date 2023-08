Festival Cinémas d’Afrique à Lausanne – «Plus on me disait non, plus j’avais envie de faire ce film» Dans le programme d’une 17e édition marquée par la diversité, «Le spectre de Boko Haram», de la Camerounaise Cyrielle Raingou, défend aussi l’audace de sa génération. Interview. Florence Millioud

Les enfants filmés dans «Le spectre de Boko Haram» ont entre 4 et 11 ans, certains ont perdu un parent dans la guerre que livrent les djihadistes, d’autres ont tout juste pu leur échapper. Cyrielle Raingou

Les enfants, une orpheline de père qui se rêve maîtresse d’école, des gosses appelés aux champs, deux frères enlevés à leur famille par des terroristes, tous… inondent de leur présence prodigue «Le spectre de Boko Haram». Pourtant, il y a si peu de temps pour l’enfance, ses jeux, ses rires, son insouciance, dans ce documentaire de Cyrielle Raingou, à l’affiche du Festival Cinémas d’Afrique de Lausanne, samedi et dimanche.

Une chape de plomb pèse d’un bout à l’autre des 80 minutes, plus forte encore qu’une démonstration de force. Alors que jamais, exception faite d’une rapide scène, on ne voit les djihadistes qui terrorisent cette partie du continent et se rendent coupables d’enlèvements massifs dans les écoles, leur menace est omniprésente. Que ce soit dans les voix encore si claires d’enfants qui entonnent des chants de guerre ou quand leurs premières pensées créatives vont à un fusil ou à un char alors que le maître de classe leur apprend à modeler la terre!

Cyrielle Raingou a passé du temps dans cette école, pivot de la société villageoise de Kolofata, à l’extrême nord du Cameroun, et pilier de l’espoir. Dense, le film rythmé par des rebondissements – comme la disparition soudaine de deux protagonistes – ferait presque oublier qu’il colle à la vraie vie. Il bouleverse. Témoigne. Narre.

Un premier long métrage qui vaut à la Camerounaise de faire la tournée des festivals, remportant une distinction au Fespaco (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou), le Tigre d’or au Festival international de Rotterdam et le titre de meilleur documentaire africain 2023 au Durban International Film Festival. Après une projection en première suisse en avril à Nyon pour Visions du Réel, le film est à ne pas manquer à Lausanne. Coup de fil à sa réalisatrice, qui, toute juste maman, ne pourra malheureusement pas venir.

À l’origine, vous n’aviez pas imaginé faire des enfants vos protagonistes. Leurs regards apportent-ils un éclairage différent sur ce sujet délicat? J’ai effectivement commencé à travailler avec des adultes, c’était très sombre. En plus, la caméra a vite été vue comme un moyen de faire passer un message au niveau national et international. Ce n’est pas ce que je recherchais, et cela ne reflétait pas la réalité de ce que je voyais hors caméra. Les enfants, eux, parlent sans filtre. Ils sont à la fois témoins de la gravité de la situation et si vivants lorsqu’ils laissent la légèreté prendre le dessus. La beauté de ce mélange, très touchant, c’est cette palette d’émotions qui correspondent le mieux à ce que j’ai pu observer.

Évoquer cette réalité terroriste au cinéma, est-ce la dénoncer différemment? J’évite de penser que le cinéma peut faire changer les choses parce que si on a cet espoir et que cela ne fonctionne pas, c’est vite déprimant. Depuis 2014, Boko Haram fait les gros titres, ou l’objet de vidéos qu’ils documentent eux-mêmes, ou de reportages auprès de leurs victimes. J’ai choisi de prendre les choses à l’envers en cherchant à raconter l’histoire la plus belle et la plus touchante possible. Et peut-être… alerter ainsi sur la situation très précaire de la protection de l’enfance dans ces zones où il n’y a pas de réel suivi social.

A-t-on essayé de vous dissuader de faire ce film? Comme c’est mon premier long métrage, le fait d’être, en plus, une femme qui voulait raconter une histoire dans une zone à risque n’a pas aidé. Je n’ai pas recueilli beaucoup de soutien moral, et encore moins financier. Mais le plus compliqué a été d’imposer cette perspective différente de celle, sensationnaliste, visant la recherche de djihadistes. Nous avons essuyé beaucoup de refus, notamment des fonds internationaux. Ma légitimité de réalisatrice a été questionnée comme l’intérêt de mettre la caméra à la hauteur des enfants. Mais plus on me disait non, plus j’avais envie de faire ce film pour leur montrer qu’ils avaient tort.

Le film a été vu, récompensé, il vous lance. Il vous a aussi liée à ces enfants… Oui… et si je suis aussi heureuse de recevoir des prix, c’est pour pouvoir continuer à les aider. Depuis le tournage, nous cherchons les deux frères passés par le village après avoir fui un camp de Boko Haram. Mais il faut ratisser large et avoir des équipes sur place: la zone frontière entre le Cameroun et le Nigeria est si vaste. Il y a quelques jours, l’enseignant de l’école où j’ai tourné et qui est mon relais sur place m’a dit qu’on les aurait repérés. Il va se rendre sur place pour confirmer, ou infirmer. J’aide également une veuve pour les frais scolaires. Les deux aînées vont entrer au collège. Leur donner une formation, un espoir de gagner leur vie, leur évitera peut-être un mariage précoce, sans aller à l’encontre des traditions.

Les adultes sont très peu présents dans le film, mais l’enseignant tient un rôle capital et continue à faire le lien avec la réalisatrice depuis la fin du tournage. Cyrielle Raingou

Une figure féminine à l’affiche Si les femmes ont toujours été mises en avant par le Festival Cinémas d’Afrique, l’événement, cette année, vient de la présence à Lausanne de Dora Bouchoucha. La Tunisienne, membre de l’Académie des Oscars et vice-présidente de l’Institut du monde arabe à Paris, a produit de nombreux films remarqués dans les festivals internationaux. Six d’entre eux, dont «Hedi» ou «Souad», seront projetés à Lausanne dans le cadre d’une rétrospective. Dora Bouchoucha donnera également une master class (samedi à 14 h, Salon Bleu). Comme à son habitude, le festival s’articule autour de nombreuses sections – dont Focus, qui témoigne de la créativité capverdienne – et tout autant d’ateliers (Noircir Wikipedia), concerts, spectacles (l’humoriste Roukiata Ouédraogo) et une séance jeune public (samedi à 10 h).

https://www.cine-afrique.ch/

