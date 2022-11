Mois après mois, le marché du travail affiche en Suisse des indicateurs qui témoignent d’une santé insolente. Le nombre de postes occupés atteignait un total de 5,316 millions à fin juin. Sur une année, le nombre d’emplois a augmenté de 164’000, soit 3,2%. Et n’allez pas croire qu’il s’agit d’emplois précaires. En équivalents plein-temps, la progression a connu un taux identique de 3,2% à 4,142 millions de postes.

En bonne logique, les chiffres du chômage s’en ressentent. À fin octobre, il y avait 89’636 personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement, ce qui représente un taux de chômage de 1,9%. Le chômage a diminué de 27’000 personnes (–23,2%) par rapport au mois correspondant de l’année précédente.

«Les théories prônant le partage du travail ne constituent jamais la solution au chômage.»

Tous ces chiffres battent en brèche ce vieux sophisme qui connaît toujours un regain de popularité en période de turbulences économiques, celui que le travail serait en quantité limitée et qu’il s’agirait de le partager afin que se concrétise l’équation selon laquelle travailler moins signifierait travailler tous. Le partage du travail a régulièrement constitué une ambition aux accents syndicalistes, au nom de la lutte contre les restructurations. Il a aussi revêtu au fil du temps une tonalité écologiste, caressant un projet de société hédoniste où travailler moins permettrait de vivre mieux.

Ce qui ressort de la science économique, c’est que la quantité de travail n’est en aucun cas une donnée fixe. Elle dépend de nombreux facteurs qui vont de la productivité des entreprises à la conjoncture, en passant par le coût et l’offre de travail. Celui-ci n’est par ailleurs pas un bien homogène. Le tissu économique n’est jamais composé d’entreprises où tous les salariés exerceraient les mêmes tâches et où chacun serait susceptible d’être remplacé, par exemple par un chômeur qu’une simple diminution de l’horaire de travail suffirait à embaucher.

La nature toujours plus complexe de la production de biens et de services entraîne une importante limitation à l’interchangeabilité du personnel. S’y ajoutent, notamment en Suisse, la part importante de petites et moyennes entreprises et le besoin en main-d’œuvre très qualifiée qui, souvent, fait défaut.

Des injonctions sans fondement

La réfutation de l’idée que l’emploi serait en quantité finie permet de tordre le cou à certaines injonctions qui en découlent. Celle qu’il faudrait fermer nos frontières aux biens et services importés ainsi qu’aux travailleurs immigrés qui tous viendraient prendre «nos» emplois. Celle qu’il faudrait avancer l’âge de la retraite, de sorte que les aînés n’occupent pas le travail des jeunes.

Par bonheur, l’éthique du travail des Suisses oppose aussi une résistance culturelle à ce qui leur apparaît comme un mythe, voire comme un bon sentiment, et non comme une équation scientifiquement reconnue.

Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre Patronal

