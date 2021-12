Les choix de la rédaction – Plus que jamais tout public! à l’approche de Noël et des vacances, les spectacles jeune public foisonnent. Mais les plus grands ne sont pas oubliés non plus! Natacha Rossel Rebecca Mosimann Matthieu Chenal

«La croisière du Navigateur» avec Buster Keaton sert de toile de fond au ciné-concert de l’Orchestre des Jardins musicaux. Un spectacle à voir à Renens.

L’envers de l’endroit, une drôle d’histoire

Blanche-Neige, la méchante reine et le prince charmant. Et si on inversait l’histoire? Un jeune homme malmené par son beau-père et sauvé par une vaillante princesse. Muriel Imbach renverse les stéréotypes du genre dans «À l’envers à l’endroit», fable contemporaine. Muni de casques, le public (dès 6 ans) écoute une version du conte de Grimm revisitée par deux artistes. Une pépite! NRO

Christophe Balleys alias Jerrycan et le roi du beatbox Julien Paplomatas, alias Speaker B ont imaginé «La Barbe». Jeanne Roualet

Quel parent n’a pas traversé toute la gamme des émotions entre le réveil et le départ à la crèche de son enfant? Dans le spectacle «La Barbe», à découvrir dans le cadre du super Noël de Monthey, deux pères artistes explorent en chansons et en petites scènes ces moments de l’habillement jusqu’à la recherche du doudou. Aux manettes de ces comptines rythmées de musiques actuelles: Christophe Balleys alias Jerrycan et le roi du beatbox Julien Paplomatas, alias Speaker B. Dès 3 ans. RMO