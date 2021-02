Une vélocité hors du commun – Plus rapide que Kambundji au même âge À 19 ans, Melissa Gutschmidt efface Mujinga Kambundji des tabelles du 60 m, en M20. La sprinteuse d’Étagnières se confie. Pierre-Alain Schlosser

Melissa Gutschmidt a battu le record de Suisse M20 sur 60 m. Instagram (@melissa__0791)

«Me dire que je suis ses traces et qu’un jour je serai peut-être comme elle est très motivant.» Dans la voix de Melissa Gutschmidt, le respect pour Mujinga Kambundji est immense. À 19 ans, la sprinteuse d’Étagnières est admirative du parcours de la Bernoise. Et pourtant, le week-end dernier, à Macolin, la Vaudoise est parvenue à effacer un des records de son aînée.

En courant le 60 m en 7’’43, l’étudiante à HEC a battu le record de Suisse M20. «J’attendais cette course, raconte Melissa Gutschmidt. C’était l’objectif de la saison indoor. On avait tout prévu pour que tout se passe bien. J’avais participé à une compétition la semaine précédente pour régler les derniers détails de ma course. J’étais bien et reposée, car je venais de finir mes examens à l’université, deux semaines plus tôt. Du coup, j’ai eu le temps de relâcher la pression. Mentalement et physiquement, j’étais bien.»