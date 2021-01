Ski alpin – Plus rien n’arrête Luca Aerni Le Valaisan (4e) a sauvé le bilan suisse lors de la première manche du deuxième slalom de Chamonix. Meillard et Nef sont partis à la faute. Ugo Curty

Le technicien du Haut-Plateau retrouvera-t-il le podium après plus de trois ans d’attente? La réponse dès 12h30. AFP/Archive

L’homme en forme du moment dans l’équipe de Suisse s’appelle Luca Aerni. Le Valaisan de 27 ans, parti avec le dossard 20, a pris la quatrième place de la première manche dimanche à Chamonix. Il ne compte que neuf centièmes de retard sur le podium provisoire et le patron du slalom mondial Marco Schwarz (3e). Le skieur des Barzettes avait déjà signé un gros coup samedi en Haute-Savoie, remontant de la 29e à la 4e place en deuxième manche.

Rochat est encore là

Dimanche matin, Henrik Kristoffersen a signé le meilleur temps, devant le Français Alexis Pinturault (+0’’23). Premier à s’élancer, Ramon Zenhäusern a connu plus de difficultés. Le Haut-Valaisan (11e, +0’’98) devra réaliser un exploit en deuxième manche (dès 12h30) pour obtenir un second podium en 24 heures sur la «Verte des Houches». Le Vaudois Marc Rochat (14e avec le dossard 38) n’a concédé que 12 centièmes à son prolifique coéquipier.

Plus loin dans le classement, Daniel Yule (24e, +1’’56) n’a toujours pas trouvé la solution à Chamonix. Sandro Simonet (30e) s’est qualifié in extremis. Il a devancé le Canadien Erik Read (31e et premier éliminé) d’un centième seulement. Le Grison de 25 ans sera ainsi le premier à s’élancer à 12h30.

Meillard et Nef éliminés

Noel Von Grüningen (42e), Loïc Meillard et Tanguy Nef peuvent déjà préparer leurs bagages. Les deux Romands ont connu l’élimination. Une sortie de piste qui pourrait coûter cher au Genevois dans l’optique des Mondiaux.