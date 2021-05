En cas de non-vaccination en Suisse – «Plusieurs centaines d’enfants finiront aux Urgences» La task force Covid plaide pour une vaccination rapide des très jeunes mais sans les instrumentaliser. Arthur Grosjean

La Suisse suit attentivement ce qui se passe aux États-Unis, où une vaccination imminente des 12-15 ans est annoncée. keystone-sda.ch

«Du point de vue médical, il est parfaitement raisonnable de vacciner les enfants contre le Covid.» C’est la conviction du vice-président de la task force scientifique Urs Karrer, qui tenait conférence de presse mercredi à Berne en compagnie de représentants de l’Office fédéral de la santé publique.

À lire: Les scénarios catastrophes Covid prennent l’eau

«J’ai beaucoup discuté avec des pédiatres ces dernières semaines, explique-t-il. Heureusement, les enfants sont rarement malades du Covid. Mais dans une pandémie, si nous ne les protégeons pas par le vaccin, on doit tabler que 60% des enfants et des adolescents seront contaminés dans les deux ans à venir. Ce qui signifie, avec une maladie aussi répandue, que plusieurs centaines d’enfants devront être soignés aux soins intensifs, notamment à cause du syndrome inflammatoire multisystémique.»