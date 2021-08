Incendie d’un immeuble à Renens – Plusieurs familles ont dû être relogées dans la nuit L’incendie d’un immeuble vendredi après-midi à Renens a entraîné l’évacuation de plusieurs personnes par les pompiers.



Le feu s’est déclaré dans l’après-midi de vendredi. KEYSTONE

Plusieurs familles ont dû être relogées dans la nuit de vendredi à samedi, après l’incendie d’un immeuble à Renens. Les ambulanciers ont contrôlé l’état de santé de sept personnes incommodées par l’inhalation de fumée, dont une a été transportée au CHUV pour des contrôles supplémentaires.

Le feu s’est déclaré dans l’après-midi de vendredi. Arrivés sur place après avoir été alertés vers 14h15, les pompiers et les forces de l’ordre ont constaté que le feu s’était déjà propagé et qu’il y avait un fort dégagement de fumée.



Les habitants de trois entrées de l’immeuble ont été priés de quitter leur logement et les pompiers ont dû évacuer plusieurs personnes contraintes de rester dans leur appartement dans l’attente des secours.



Les investigations sur l’origine du sinistre sont menées par les spécialistes de la police de sûreté vaudoise et de la gendarmerie. L’intervention a nécessité l’engagement de sapeurs-pompiers du SPSL et du SDIS Malley, d’ambulanciers SPSL et USR, et d’un total de neuf patrouilles de la Gendarmerie, de la Police ouest lausannois et de Régio.

EAH/Comm

