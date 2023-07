Centenaire du Traité de 1923 – Plusieurs importantes manifestations ce week-end Un cortège annonçant 10’000 à 15’000 participants va bloquer le centre de Lausanne samedi. Le Palais de Rumine est déjà fermé. Erwan Le Bec

C’est au Palais de Rumine, le 24 juillet 1923, qu’avait été signé le Traité de Lausanne. Il avait mis fin à l’ancien Empire ottoman, dessinant la Turquie moderne. Un texte toujours contesté par les minorités kurdes en premier lieu. PATRICK MARTIN

Cette fin de semaine s’annonce intense à Lausanne. Pour les 100 ans du Traité de Lausanne, accord diplomatique signé le 24 juillet 1923 et qui avait redécoupé le Proche-Orient, plusieurs manifestations d’ampleur vont battre le pavé et mobiliser les communautés concernées.

Samedi, un grand cortège est annoncé à travers la ville. Rassemblement à 9 h place de la Navigation, puis défilé, dès 13 h, en direction de la place de la Riponne, lieu de signature du traité il y a un siècle. Les associations kurdes annoncent 10’000 à 15’000 participants venus de toute l’Europe. Selon les organisateurs, la marche se veut autant une démonstration de force des organisations impliquées qu’un symbole de protestation et une réunion pacifiste.

S’y ajoute une conférence avec 800 participants au Palais de Beaulieu (sur invitation uniquement) devant déboucher sur «une position commune des peuples du Kurdistan» dénonçant le Traité de 1923.

Palais de Rumine fermé

Un dispositif de sécurité longuement préparé impliquant les polices lausannoise et cantonale doit se mettre en place pour assurer la sécurité du cortège et éviter notamment tout débordement ou rencontre entre les différentes parties. Ce sera également le cas, lundi, à l’occasion d’un événement organisé par l’ambassade de Turquie au Beau-Rivage.

Des conséquences sont à attendre pour le public. Depuis jeudi 17 h, les portes du Palais de Rumine sont fermées. Le parking de la Riponne sera inaccessible samedi, le marché fermé à 13 h et le Great Escape aux abonnés absents. La circulation du trafic et des transports publics sera évidemment touchée durant le cortège et alentour: les rues du Tunnel et du Valentin seront fermées samedi ainsi que la rue Pierre-Viret dès vendredi soir.

«Ces manifestations étaient attendues, c’est un événement important abordé avec beaucoup de sérieux d’un point de vue politique et sécuritaire tant par le Canton que la Ville qui travaillent de concert», souligne le syndic, Grégoire Junod. «Page d’histoire qui s’est jouée à Lausanne», le traité fait l’objet d’un important cycle commémoratif organisé par la Ville et visant à impliquer les communautés concernées. Des conférences, expositions et débats sont prévus jusqu’en octobre prochain.

Erwan Le Bec écrit pour le quotidien 24heures depuis 2010. Il couvre, entre autres, l'actualité vaudoise. Plus d'infos @ErwanLeBec

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.