Dans le quartier du Flon – Plusieurs jeunes interpellés pour éviter une nouvelle émeute à Lausanne Aucun débordement n’a finalement eu lieu ce mardi soir, notamment grâce à un dispositif policier musclé. Marie Maurisse

Après les violences de samedi 1 er juillet dans le quartier du Flon, de nouveaux appels à l’émeute circulaient sur les réseaux sociaux. Mardi soir, pourtant, tout était calme à Lausanne. DR

Dans les rues du Flon, un groupe de trentenaires passe en rigolant. «Tu sais qu’il doit y avoir une émeute ici ce soir?» Il est 19 h 30 et, pourtant, tout est calme. L’heure est à l’apéritif en terrasse, et devant la vitrine du magasin de baskets Pomp It Up, dont la vitrine a été brisée samedi soir, un marché de primeurs se termine tranquillement.