Pénurie de personnel – Plusieurs partis dénoncent le manque de soutien aux soignants La situation du personnel soignant est «dramatique», selon la socialiste Barbara Gysi. Son parti, les Verts et les Vert’libéraux estiment que la Confédération n’agit pas suffisamment pour résoudre les problèmes.

La gauche et les Vert’libéraux ont dénoncé mercredi le manque de soutien apporté au personnel soignant. Pour la droite et le Conseil fédéral, en revanche, la responsabilité incombe essentiellement aux Cantons et aux hôpitaux. Le peuple tranchera le 28 novembre.

La pandémie a mis en évidence de manière «impitoyable» la pénurie de personnel soignant, a dénoncé Melanie Mettler (PVL/BE) lors d’un débat d’actualité au Conseil national. Plus de 10’000 postes sont vacants déjà aujourd’hui. Environ 70’000 personnes supplémentaires sont nécessaires d’ici 2030, a-t-elle ajouté.

La situation est «dramatique», a renchéri Barbara Gysi (PS/SG). Le personnel soignant doit effectuer des heures supplémentaires en masse, il n’a pas suffisamment de temps pour assurer de bons soins et se trouve régulièrement confronté au dilemme de décider quels soins effectuer.

Départs

Infirmières et infirmiers ne disposent en outre pas de plans de travail fixes qui leur permettent de concilier vie privée et vie professionnelle, a pointé Manuel Weichelt (Verts/ZG).

Dans ce contexte, près de la moitié des personnes formées abandonnent le métier dans les cinq ans suivant leur formation, soit environ 2000 personnes par année. S’y ajoutent une fatigue et un absentéisme croissants, a insisté Michel Matter (PVL/GE).

Pour les trois partis, la Confédération n’agit pas suffisamment pour résoudre ces problèmes. Le Conseil fédéral choisit la solution de facilité en disant qu’une partie de ces problèmes ne sont pas de sa compétence, mais de celle des Cantons, accuse Barbara Gysi. Manuela Weichelt accuse elle les différents niveaux de se renvoyer la balle depuis des années.

Le Conseil fédéral agit

Des accusations rejetées par Alain Berset. Le ministre de la Santé a rappelé que le gouvernement était conscient avant même le début de la pandémie des difficultés du secteur. Les problèmes se sont accentués avec la crise, alors que l’importance prise par le personnel soignant s’est fortement accrue.

La pénurie s’est particulièrement fait ressentir dans le secteur des soins intensifs. Il est assez facile de trouver des lits, mais c’est le personnel hautement qualifié qui fait défaut, a illustré le conseiller fédéral.

La Confédération et les Cantons ont déjà pris des mesures pour augmenter le nombre de diplômes décernés. Cet effort va se poursuivre, a assuré Alain Berset. Depuis janvier 2020, le personnel soignant a aussi des possibilités étendues de déterminer de manière autonome les soins à prescrire.

Sur la base d’un état des lieux, le gouvernement décidera en outre au second semestre 2022 des étapes supplémentaires, a souligné le conseiller fédéral.

Selon lui, on ne pourra pas faire l’économie d’une analyse de la situation une fois que la pandémie sera passée. Il faudra tirer les conséquences avec les Cantons et l’ensemble des acteurs privés pour mieux soutenir le système de santé et le secteur des soins.

Contre-projet indirect

Dans l’intervalle, le chef du Département fédéral de l’intérieur salue le contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers qui sera soumise en votation le 28 novembre. Ce projet oblige les institutions de santé à former du personnel et les Cantons à les soutenir financièrement pour cette tâche, avec l’appui de la Confédération.

La Confédération et les Cantons devraient mettre chacun près de 500 millions de francs à disposition pour huit ans, a souligné Philippe Nantermod (PLR/VS). Le contre-projet permettra en outre d’agir rapidement, pour autant que l’initiative soit rejetée, a abondé Albert Rösti (UDC/BE).

Les premiers effets concrets pourront se faire sentir dès 2022, a expliqué le Bernois. Par contre, en cas de oui à l’initiative, on aura un «magnifique» article constitutionnel, mais on perd deux à quatre ans pour en voir les conséquences.

Revendications «évidentes»

Face aux problèmes bien réels du personnel hospitalier, on n’a pas besoin de plus d’État, ni de plus de régulation, a dit Martina Bircher (UDC/AG). Pour la droite, pas question de bouleverser un système qui a fait ses preuves durant la crise: ce n’est pas la Confédération qui gère les hôpitaux, les Cantons ont montré qu’ils pouvaient gérer le système de santé.

Cette opinion est combattue par la gauche et le PVL. Selon eux, seul un oui à l’initiative pour les soins infirmiers permettra de répondre aux inquiétudes du personnel soignant. Pour Michel Matter, les revendications de ce texte sont «évidentes». Les applaudissements adressés au personnel soignant durant la première vague se sont tus, ce silence tue la profession, a affirmé le Genevois.

