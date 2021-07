Pensionnats autochtones – Plusieurs statues renversées et des églises vandalisées au Canada Les dégradations ont été commises lors de la fête nationale du Canada, après la découverte de tombes anonymes près d’anciens pensionnats pour autochtones.

Une statue d’Egerton Ryerson, l’un des architectes du système des pensionnats indiens du Canada, renversée, à Toronto, le 6 juin 2021. AFP

Le Premier ministre du Canada Justin Trudeau a dénoncé vendredi les «actes de vandalisme» qui ont eu lieu jeudi, condamnant le renversement de deux statues de la monarchie et les dégradations d’au moins dix églises en marge de manifestations en hommage aux enfants disparus dans les pensionnats autochtones.

Les dégradations ont été commises lors de la fête nationale du Canada, après la découverte de plus d’un millier de tombes anonymes près d’anciens pensionnats pour autochtones. «C’est inacceptable et injuste que des actes de vandalisme et incendies criminels aient lieu à travers le pays, y compris contre des églises catholiques», a fustigé le Premier ministre canadien, lors d’un point presse. «Ce n’est pas ça la solution», a-t-il insisté. Justin Trudeau a par ailleurs dit comprendre «qu’il y ait de la colère, contre le gouvernement fédéral, contre des institutions comme l’Église catholique».

À Winnipeg, une statue représentant la reine Victoria, datant de 1904, a été recouverte de peinture rouge devant l’assemblée législative du Manitoba (centre) avant d’être renversée. Elle a ensuite été laissée au sol, sous un drapeau canadien sur lequel était inscrit en anglais «Nous étions des enfants», selon Radio Canada. Sa tête aurait été arrachée et lancée dans une rivière, selon cette même source. Une autre, représentant la reine Elizabeth II a également été renversée.

Au moins dix églises vandalisées

Ces actes ont également été condamnés par Downing Street. «Nos pensées accompagnent la communauté autochtone du Canada à la suite de ces découvertes tragiques. Nous suivons ces questions de près et continuons de discuter avec le gouvernement du Canada des affaires autochtones», a déclaré un porte-parole.

À Calgary (Alberta, ouest), au moins dix églises ont été vandalisées, avec de la peinture orange et rouge. «Les empreintes de mains, le nombre 215 et d’autres marques suggèrent que le vandalisme était une réponse aux tombes trouvées récemment dans d’anciens pensionnats», a commenté la police, qui enquêtait à ce sujet.

En outre, huit églises ont été incendiées depuis la découverte fin mai de 215 tombes anonymes près d’un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique. Ces découvertes ont ravivé le traumatisme vécu par quelque 150’000 enfants amérindiens, métis et inuits, coupés de leurs familles, de leur langue et de leur culture et enrôlés de force jusque dans les années 1990 dans 139 de ces pensionnats à travers le pays.

