Dégâts considérables dans le Gros-de-Vaud – Plusieurs terrains de foot saccagés par un ou des automobilistes Un ou des inconnus ont labouré les terrains de football de Poliez-Pittet, Vuarrens et Étagnières ces derniers jours. Les agriculteurs connaissent un peu trop bien le phénomène. Sylvain Muller

Une des images postée sur Facebook et qui montre l’étendue des dégâts causés dans la nuit de mardi à mercredi au terrain de foot de Poliez-Pittet. DR

Sur le terrain du FC Poliez-Pittet, les dessins formés par de profondes traces de pneus dans la nuit de mardi à mercredi font penser à une signature géante. On ne connaît toutefois pas l’identité du ou des conducteurs qui ont pris l’air de jeu pour une piste de drift, cette discipline de sport automobile dans laquelle les pilotes s’affrontent à grands coups de glissades maîtrisées.

«C’est d’une stupidité effarante et un manque de respect par rapport à tous ceux qui œuvrent pour le club.» Thierry Zenker, président du FC Poliez-Pittet

«Je n’ai pas de mots assez forts pour décrire cette situation, a réagit sur Facebook le président du club Thierry Zenker. C’est d’une stupidité effarante et un manque de respect par rapport à tous ceux qui œuvrent pour que le club puisse vivre et jouer dans les meilleures conditions.» Contacté ensuite par téléphone, il souligne aussi les conséquences financières: «Nous louons le terrain à la Commune, mais c’est sûr que nous serons impactés. Or, comme tous les clubs, nous nous trouvons déjà dans une situation difficile, puisque nous sommes privés de repas de soutien ou de tournois.» La Commune a évidemment porté plainte.