Rattrapage et nouveau spectacle – Plutôt deux Revues (lausannoises) qu’une! La troupe emmenée par Blaise Bersinger sera à Métropole en septembre pour jouer enfin la revue 2020. Et avec une nouvelle création au Terreaux dès novembre. Billets en vente. Gérald Cordonier

Joseph Gorgoni retrouvera en novembre les planches aux côtés de l’équipe de la Revue lausannoise 2021, emmenée par Blaise Bersinger. LMD

Il en aura fallu de la patience, aux Lausannois, pour découvrir «Confinage», le spectacle imaginé il y a un an par l’équipe qui a relancé il y a quelques années (et avec succès) la tradition d’une revue de fin d’année dans la capitale vaudoise.

Déprogrammé pour cause de Covid et de fermeture des théâtres alors qu’il avait tout juste été étrenné par ses comédiens, le spectacle 2020 sera enfin présenté au public. Après un passage par Mézières et Cossonay et juste avant des dates à Genève et Coppet, la troupe emmenée par Blaise Bersinger fera halte à la salle Métropole les 28 et 29 septembre.

Pour accueillir les détenteurs des billets achetés l’an dernier et quelque 200 nouveaux curieux chaque soir. La billetterie s’ouvre ce lundi 23 août, en même temps que celle mise sur pied pour l’édition à venir de «La Revue lausannoise», millésime 2021.

«On a bien dû déprogrammer sept ou huit fois ce spectacle, mais cette fois-ci, c’est la bonne. Enfin… on y croit!» Sébastien Corthésy, producteur de «Confinage»

«On y croyait plus! Je pense que l’on a bien dû déprogrammer sept ou huit fois ce spectacle, mais cette fois-ci, c’est la bonne. Enfin… on y croit!»

Le producteur de «Confinage», Sébastien Corthésy, se réjouit surtout d’avoir eu la bonne idée, avec son compère Blaise Bersinger, d’imaginer l’an dernier une sorte de pièce de théâtre qui s’amusait du confinement, vécu par une bande de colocataires et leur voisin.

«Alors c’est clair que le confinement n’est plus d’actualité, mais la pandémie oui. Finalement, pas grand-chose n’a changé et le spectacle garde ainsi sa fraîcheur et sa pertinence. Au final, la version que nous allons présenter et quasi la même que celle créée à l’automne 2020.»

Seuls vrais changements: une chanson consacrée au mouvement Black Lives Matter, «qui n’occupe plus autant la une des journaux», et quelques rebonds sur la presse du moment.

Le retour de Gorgoni

Et pour l’édition 2021 – à l’affiche de l’Espace culturel de Terreaux du 18 novembre au 31 décembre – qu’est-ce qui se prépare? Difficile d’en avoir un avant-goût.

«Le spectacle est encore en cours d’écriture mais je vous assure que, cette fois-ci, il ne sera pas question de Covid. Avec cette «Revue 2021», on veut se vider la tête, que ce soit la fête!»

C’est une bonne partie de bande qui montera sur les planches. Avec un Blaise Bersinger qui, pour une fois, restera en coulisses. Avec un Joseph Gorgoni qui, après une pause l’an dernier pour des questions de santé, retrouvera enfin les planches lausannoises, avec et sans la perruque de Marie-Thérèse.

Et en guest stars «stand up»: Nathanaël Rochat et Bruno Peki, en alternance. «Comme à notre habitude, il y aura peu de politique. Mais on ne pourra bien entendu pas faire sans notre invité de marque: Guy Parmelin.» Pour le reste, on n’en saura pas plus.

