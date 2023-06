Manon Zecca (EàG) a déposé un postulat accepté par une majorité du parlement lausannois, visant à ce que la baignade et les sports aquatiques ne soient «pas tributaires de l’origine ou de la religion». Je ne savais pas les piscines lausannoises interdites à certains croyants, mais bon. Dans ce même article («24 heures» du 9 juin), des camarades ont déclaré que considérer le burkini comme un étendard religieux était «loufoque et absurde». Donc, c’est religieux et pas religieux en même temps?

De deux choses l’une. Ou bien c’est religieux et le règlement des piscines doit s’ouvrir potentiellement – et indépendamment de toute considération d’hygiène – à la belle gamme des tenues religieuses, pourquoi pas l’aube à capuche, la chasuble, le voile huméral doré sur les épaules (contre le soleil), la chemise clergyman, voire la culotte des gardes suisses pontificaux? Voilà qui aurait belle allure! Sans oublier les bouddhistes et autres pratiquants pour une égalité parfaite.

«Ouvrir le règlement des piscines à la culotte des gardes suisses pontificaux? Voilà qui aurait belle allure!»

Ou bien ce n’est pas religieux et il s’agit simplement, comme le dit élégamment la Vert’libérale Virginie Cavalli, de «nous lâcher la grappe» et alors j’estime qu’une ville progressiste comme Lausanne devrait rattraper son retard sur Bâle et offrir la possibilité de se baigner nus comme à Aquabasilea. Pour le coup, les Vert’libéraux feraient vraiment leur job en faveur de la liberté.

Personnellement, si une femme veut dans cette perspective de grande ouverture se baigner, s’agiter et/ou se prélasser en burkini, grand bien lui fasse! Mais pourquoi acclamer cette vêture dans ce Conseil communal où seules 11 personnes ont bravé la puissante nécessité d’accepter le saint postulat (avec 5 petites abstentions), sans même mentionner la tenue pourtant biblique d’Eve et d’Adam?

L’égalité est ainsi malmenée, sachant qu’aucune société n’a jamais pu concilier au même niveau les exigences d’égalité et de diversité. Mais ces conseillers soit ignorent ce fait historique, soit sacrifient sciemment l’égalité. Et puisque l’argument féministe a été avancé par notre postulante et ses soutiens – quoiqu’en filigrane, sous l’assignation ethnique et religieuse – il faut dire un mot à celles qui pensent pouvoir conjuguer en toute sécurité le saint et le sein.

Cela ne marche pas

En Iran, ça ne marche pas. Au Pakistan non plus. Ni en Égypte. Ni en Afghanistan. Ni jamais auparavant dans aucune société soumise à la loi chrétienne. Mais notre majorité communale, dans sa puissante sagesse, veut tenter l’impossible, alors chapeau, faudrait quand même être une sacrée blasphématrice pour rejeter une telle ambition!

Vous me direz que nous avons aboli la tyrannie religieuse. Mais avez-vous pensé ne serait-ce qu’à une seule fillette lausannoise obligée de se couvrir entièrement le torse, les jambes, la tête et les bras même à la piscine? C’est déjà le cas dans maints cours de gymnastique. Ce n’est pas assez pour certains. Fillettes, je pense à vous!

Nadine Richon Afficher plus Écrivaine

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.