L’invitée - Plutôt que ville contre campagne, intéressons-nous aux vrais combats

Ils accusent les villes. Pas toutes, celles dites de gauche. Des «parasites», disait le président du plus grand parti suisse lors de la fête nationale. «Des clientélistes», répétait récemment son pendant vaudois dans la presse locale. La présidence de l’UDC semble à court d’arguments pour convaincre une population dont les préoccupations s’éloignent de plus en plus des thèmes de prédilection du parti.

Le duel ville vs campagne est tellement loin de la réalité de la majorité de la population! Par ces temps troubles, nous avons plus que jamais besoin de politiques publiques cohérentes et d’investissements pour l’avenir.

«L’opposition est si aberrante qu’il est dramatique que son ridicule ne saute pas aux yeux de certains tribuns.»

Eux, ils s’attaquent aux politiques sociales, d’intégration, au mariage pour toutes et tous, à la politique climatique, à l’école inclusive et j’en passe. Derrière ces politiques, il y a des gens et de vrais besoins, répartis sur tout le territoire, villes comme campagne. Aujourd’hui, beaucoup aspirent à des emplois de qualité, à des possibilités de formation, à une offre de transports publics étendue, à l’égalité de genre, à la protection de l’environnement, à des logements abordables et durables. La classe politique doit pouvoir offrir plus que des formules vides.

Et que dire de la description réductrice et offensante faite des habitantes et habitants des villes? Oui, les gens des villes travaillent, innovent, paient des impôts. Non, ce ne sont pas des «parasites», mais des femmes et des hommes qui contribuent au bien-être social et économique. Et oui, les gens de la campagne ont aussi besoin de soutien social, d’accueil de la petite enfance, de mobilité et de culture. L’opposition est si aberrante qu’il est dramatique que son ridicule ne saute pas aux yeux de certains tribuns.

Défis identiques

Et puis, si la ville surchauffe et si nos champs sont inondés, le défi reste le même: offrir un avenir de bien-être social tout en préservant notre planète. Ce n’est pas en accusant une «gauche caviar» d’être des «écolo-moralisateurs» que des solutions concrètes pourront être trouvées aux problèmes urgents auxquels nous avons à faire face.

Intéressons-nous aux vrais combats. Cet automne, le peuple est amené à voter sur deux objets qui marquent un tournant dans notre société: le mariage pour toutes et tous et l’imposition équitable du capital afin de lutter contre les inégalités sociales. L’égalité face à l’amour et la famille et la fin des privilèges fiscaux des super riches pour soulager les charges des travailleuses et travailleurs: voilà de vraies questions de débat.

Aujourd’hui, la gauche propose plus de justice fiscale et la fin des inégalités de traitement pour les couples homosexuels. Nous laissons les combats stériles à ceux qui n’ont rien d’autre à proposer.

Carine Carvalho Afficher plus Députée socialiste

