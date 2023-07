Tadej Pogacar (SLO/UAE, vainqueur de la 20e étape): «Aujourd’hui je suis redevenu moi-même, enfin. Je me suis senti bien du départ à l’arrivée, après plusieurs journées très difficiles sur le vélo. Je suis super content d’avoir pu exploser sur la ligne comme ça. Dans le final, j’ai attendu qu’Adam (Yates) et son frère (Simon) reviennent. Il m’a bien emmené au sprint, c’était plus facile avec lui. Je suis très heureux de ce qu’a fait l’équipe sur ce Tour. Nos moments partagés dans le bus resteront mon meilleur souvenir.»