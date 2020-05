Suisse – Polarisée par le Covid-19, la faîtière hospitalière inquiète La suspension de toute intervention médicale non prioritaire a entraîné un manque-à-gagner chiffré à environ 3 milliards pour les hôpitaux en 2020. NXP

L'association hospitalière Spitalbenchmark devise le manque à gagner induit par la Covid-19 pour les hôpitaux et cliniques du pays entre 1,5 et 1,8 milliard de francs entre mi-mars et mi-mai. D'ici la fin de l'année, la somme pourrait enfler encore jusqu'à près de 3 milliards, selon les projections établies conjointement avec le cabinet PwC.

L'essentiel du manque à gagner provient du gel de toute intervention jugée non prioritaire et de la mobilisation de capacités pour lutter contre la pandémie, rappelle le rapport diffusé vendredi. La multiplication des mesures d'hygiène et de précaution a aussi contribué à l'inflation des coûts pour les prestataires de soins.

Les auteurs de l'étude soulignent que ce manque à gagner sur l'ensemble de l'année demeure soumis à d'importantes incertitudes.

Actualisation de la base de données

La fourchette des estimations s'étale en effet entre 1,7 milliard et 2,9 milliards. Le scénario le plus pessimiste prévoit une reprise graduelle d'activité plafonnée à 95% d'ici la fin de l'année, quand le plus optimiste comprend déjà un effet de rattrapage, avec 110% dès l'automne.

Spitalbenchmark et PwC se proposent de suivre l'évolution de la situation et d'en référer régulièrement, de manière à ce que les acteurs de la santé disposent d'une base de données actualisées au moment de négocier l'indemnisation de leurs efforts dans la lutte contre la pandémie.

La faîtière H+ les hôpitaux de Suisse a déjà rebondi sur cette publication, exigeant dans une prise de position la convocation en urgence d'un sommet pour clarifier la question de la répartition des coûts exceptionnels liés à la crise sanitaire.