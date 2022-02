Littérature romande et Covid-19 - Polars locaux et récits d’anticipation ont passionné le public

Si le livre a vu sa cote grimper durant la pandémie, se précipiter en librairie ne signifie pas en ressortir avec un roman romand. Les éditeurs parlent d’ailleurs plutôt d’avoir «sauvé les meubles». «La fermeture des librairies a eu un impact notable, même si nous avons un site avec une boutique en ligne», relève Marie Walpen chez Art&fiction.

«J’ai vu une cassure nette pour deux titres qui étaient très bien partis avant les fermetures de mars 2020 et janvier 2021: «Fit» de Lolvé Tillmanns et «D’ici et d’ailleurs» d’Abigail Seran. De manière générale, cette crise a confirmé que nous sommes dépendants du tissu local», observe Giuseppe Merrone chez BSN Press. Car l’annulation des événements et dédicaces a aussi pesé: «Les auteurs qui sont en général très sollicités ont souffert. Leurs nouveautés sorties en août 2020 se sont moins bien vendues que si les festivals avaient pu être maintenus», remarque Caroline Coutau chez Zoé. Des soutiens cantonaux ont néanmoins donné un coup de pouce, tandis qu’en 2021, la situation a été bien meilleure.