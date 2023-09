Polémique dans la Chablais – Sur le toit d’Aigle, un drapeau pirate hérisse les autorités Un drapeau de brigands des mers flotte sur l’ex-silo à grains. Le pavillon hissé par le propriétaire de la plus haute tour de la ville ne fait pas rire tout le monde. Christophe Boillat

Le drapeau qui flotte sur la plus haute construction d’Aigle n’est pas du goût des autorités, qui pressent le propriétaire de le changer. 24HEURES/JEAN-PAUL GUINNARD

«Ah oui? Je n’avais même pas remarqué, c’est curieux», dit Pierre en levant les yeux sur le toit de la tour dite «Landi». Sur le faîte de cet ancien silo à grains de 40 mètres, transformé en 2018 en 18 appartements et bureaux et plus haute bâtisse locative, flotte un grand drapeau noir et blanc à tête de mort et sabres. Rentrant des courses faites dans l’enseigne de distribution allemande contiguë, Sabrina trouve l’initiative «curieuse, originale, mais aussi amusante.»