Nuisances à Plainpalais (GE) – Police et fêtards avinés, un cocktail plein de tensions La police genevoise renforce ses patrouilles pour réduire les nuisances sur la plaine de Plainpalais et fait face à des récalcitrants. Reportage. Julien Culet

Les policiers genevois ont à gérer des situations conflictuelles sur la plaine de Plainpalais. Ici, un fêtard, Juan*, conteste avoir mis de la musique trop forte. Yvain Genevay / Tamedia

«Voilà ce que ça fait, 50 m! On n’entendait pas notre musique, depuis là!» Les provocations de Juan* vis-à-vis de la police genevoise auront mis un terme prématuré à sa soirée de vendredi, sur le coup des 22 h. Menotté et embarqué en fourgon pour le poste le plus proche, il passera trois heures en cellule pour éviter qu’il ne commette d’autres infractions au bruit. Le fêtard contestait l’importance du volume de son enceinte, alors qu’il buvait des bières sur la plaine de Plainpalais avec une quinzaine de proches.

Juan aurait mieux fait d’obtempérer face à une police cantonale qui se veut plus présente et intransigeante envers ceux qui causent des nuisances. Face à la colère des habitants excédés par le bruit, elle a renforcé ses patrouilles depuis début juillet. Ce vendredi, ce sont seize agents cantonaux qui sillonnent la plaine de Plainpalais dès 18 h, par équipe de deux ou trois. Attirés par la musique, ils passent de groupe en groupe pour rappeler les règles. «Le règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques interdit toute diffusion sonore sur la voie publique, explique le capitaine Philippe Serex. Nous pouvons toutefois appliquer une tolérance pour des personnes qui mettent de la musique audible d’eux seuls, au moyen d’un téléphone.»