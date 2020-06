Estimez-vous, comme certains citoyens, que le procureur général empêche les policiers de travailler?

Chacun est dans son rôle, que ce soit le commandant de la police cantonale ou le procureur général. Le procureur général vaudois n’est d’ailleurs pas le plus restrictif, en Suisse, envers les professionnels en conduite d’urgence. Mais la situation est insatisfaisante. L’incompréhension des citoyens rejoint celle des policiers. Si on ne peut pas faire admettre que, dans des circonstances exceptionnelles, les policiers dépassent les limites de vitesse, alors il faut changer la loi. Des parlementaires ont empoigné le sujet et je m’en réjouis.