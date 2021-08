Week-end de violences – Policiers touchés par des fusées lors du 1er Août Samedi et dimanche ont été le théâtre de troubles dans plusieurs communes. Deux gendarmes ont été légèrement blessés. Un jeune a eu plusieurs doigts arrachés par l’explosion d’un engin. Chloé Din DÉVELOPPEMENT SUIT

Yverdon est le théâtre de violences le 1 er Août depuis des années. D’autres communes en ont fait les frais ce week-end (image d’archive). Christian Brun

Les forces de police ont fait face à des violences inédites lors de ce week-end de fête nationale. Plusieurs communes ont été le théâtre de troubles qui ont nécessité des interventions, à Échallens, Yverdon, Prilly, Puidoux et Lausanne, dont certaines ont viré à l’affrontement.

À Prilly notamment, le 1er Août a été marqué par dix feux, de poubelles, d’affiches et de parasols. Lors de leur intervention, les pompiers et les forces de l’ordre ont été visés par des tirs de pétards et de fusées qui ont touché deux gendarmes, les blessant légèrement à la jambe et à l’épaule.