Éditorial - Politicien de milice, vraiment?

La rentrée s’approche, et pas seulement pour les écoliers. Le personnel politique s’apprête lui aussi à reprendre les dossiers en main après le ralentissement estival. Pour un quart des municipaux élus en début d’année lors des Communales, ce sera une première. Pour ces nouveaux venus, le saut est immense entre le Législatif, d’où ils sont issus en grande majorité, et l’Exécutif. Ils s’en sont rendu compte depuis leur entrée en fonction officielle le 1er juillet.

«Le succès des formations spécifiques pour les nouveaux municipaux est surtout la démonstration de la complexification de la vie politique.»

Dans les villes ou la politique est partisane et où les affaires communales ne s’arrêtent jamais grâce à son administration, le saut est encore plus grand. Les quatre élus qui témoignent dans nos pages le disent tous. Ils ont travaillé dur, certains sans prendre de vacances, pour réussir à monter dans le train en marche. Ils ont multiplié les rencontres avec leurs chefs de service pour intégrer les contours de leurs nouvelles fonctions. Ils ont aussi suivi des cours de mise à niveau et en suivront encore cet automne. Le succès de ces formations au pilotage communal est surtout la démonstration de la complexification de la vie politique. «De plus en plus, les municipaux se spécialisent dans certains domaines pour maîtriser la lourde législation», admet Claudine Wyssa, présidente de l’Union des communes vaudoises.

En quittant les bancs du Conseil communal, nos témoins ont le sentiment de commencer «un nouveau métier». Le mot n’est pas anodin. Le temps et les compétences qui leur sont demandés sont ceux d’un cadre supérieur, tout du moins. En 2021, il est décidément hypocrite de parler de politique de milice au sein des grandes communes.

