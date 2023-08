Politique énergétique vaudoise – Le plan de Vassilis Venizelos pour sortir de l’énergie fossile Présentée ce lundi par le ministre Vert, la future loi sur l’énergie du gouvernement vaudois programme pour 2040 la fin des chauffages à mazout et à gaz. Jérôme Cachin

Présentation de la nouvelle loi sur l’énergie par Vassilis Venizelos ce lundi. ARC/Jean-Bernard Sieber

C’est un texte que le Vert Vassilis Venizelos présente avec «émotion». C’est «un des plus importants de la décennie», dit le conseiller d’État vaudois. Il s’en est même «réveillé la nuit», à force d’y penser, a-t-il expliqué devant la presse ce lundi. Ce texte, c’est l’«ambitieux» avant-projet de loi sur l’énergie. L’entrée en vigueur devrait intervenir au plus tard le 1er janvier 2025, espère le chef du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité. Il est «porté» par le gouvernement, souligne-t-il. Il s’agit d’«accélérer» la transition énergétique, de concrétiser les objectifs cantonaux, notamment la réduction de 60% des émissions des gaz à effet de serre d’ici à 2030.

«On est tous d’accord de dire que l’énergie fossile, c’est fini, mais quand on a dit ça on n’a pas encore fait grand-chose.» Vassilis Venizelos, conseiller d’État vaudois

«On est tous d’accord de dire que l’énergie fossile, c’est fini, mais quand on a dit ça on n’a pas encore fait grand-chose», lance Vassilis Venizelos. Il espère que la phase de consultation se fasse dans un climat «constructif et dépassionné». Quatre séances publiques sont prévues en septembre et octobre prochains, à Bex, Lausanne, Yverdon-les-Bains et Nyon. Ensuite, le Conseil d’État adoptera le projet et le transmettra au Grand Conseil début 2024.

Chauffage non fossile

Les dates sont primordiales en matière de décarbonation. La première de ces dates, c’est 2040. Le couperet pour l’eau chaude des robinets et radiateurs. À partir de cette date, il ne sera plus possible d’installer un chauffage fonctionnant à l’énergie fossile, comme il y en a dans 67% des bâtiments vaudois. Le chauffage et la fourniture d’eau chaude devront être entièrement couverts par une installation «fonctionnant exclusivement avec des énergies renouvelables» ou par un raccordement à un réseau de chauffage à distance «alimenté au moins à 70% par des énergies renouvelables ou issues de récupération de chaleur».

Toits solaires

«Le Canton de Vaud sera pionnier dans le solaire photovoltaïque», annonce Vassilis Venizelos. Le texte législatif imposerait que «la totalité du potentiel de production d’énergie solaire doit être valorisée lors de la construction d’un nouveau bâtiment et de la rénovation de la toiture d’un bâtiment.» Le 1er janvier 2040, tous les toits seront concernés. Si l’exploitation du potentiel de production vaudoise doit être augmentée, ça passe aussi par le développement de la géothermie et des éoliennes.

Voitures

Des panneaux solaires, il en faudra, pour participer à l’alimentation des voitures électriques. Tout nouvel immeuble d’habitation devra prévoir un équipement électrique pour l’ensemble des logements. Idem en cas de rénovation lourde. Mais au 1er janvier 2035 tous les immeubles d’habitation devront avoir installé ce câblage. Les autres bâtiments (hors habitation) doivent progresser par palier de 20% tous les cinq ans dès 2035.

Carottes et bâtons «À terme, environ 120 millions de francs seront à la disposition des communes et des particuliers chaque année», prévoit Vassilis Venizelos. Ce qui fait 46 millions de plus qu’aujourd’hui. Le Fonds cantonal pour l’énergie est alimenté par la taxe cantonale sur l’électricité. L’avant-projet le maintient à son niveau actuel, dans une amplitude entre 0,6 et 1 centime par kilowattheure. Ce fonds recevra aussi les «dizaines de millions» découlant de la loi climat fédérale, adoptée cette année. Le Conseil d’État y a attribué 200 millions lors du bouclement des comptes 2022. L’État jouera le rôle de «facilitateur» pour la mise en œuvre de la loi, assure le ministre: conseils, diagnostics, subventions. La rigueur de la loi sera adoucie par des dérogations: l’administration peut en accorder lorsqu’il y a «des coûts ou moyens de mise en œuvre disproportionnés pour le propriétaire». Sinon, en cas de contravention, le plafond de l’amende passe de 50’000 francs dans la loi actuelle à 100’000 francs dans le futur texte.

Passoires

Un bâtiment vaudois sur quatre est une passoire énergétique. La plupart sont antérieurs à 1980. Pour définir une passoire énergétique, c’est le certificat énergétique cantonal qui compte. Ceux de classe G devront passer en classe D en 2035 (dix ans après l’entrée en vigueur de la loi). Ceux de classe F en 2040 (quinze ans après).

Sobriété

La sobriété énergétique est inscrite dans la loi. Les entreprises et les ménages ont réduit leur consommation l’hiver passé. Les restrictions étaient volontaires ou contraintes par des décrets du Conseil d’État. Les vitrines des commerces et des expositions, les enseignes, les publicités devront s’éteindre le soir et la nuit. Idem pour l’éclairage intérieur et extérieur des bâtiments non résidentiels. Les particuliers seront concernés par un programme d’incitation.

