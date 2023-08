Politique familiale – Valbroye ouvre son porte-monnaie pour un pôle enfance Aux abords du Centre Sous-Bosset, la Commune va s’offrir un nouveau bâtiment réunissant école, crèche et accueil parascolaire. Sébastien Galliker

Le bâtiment projeté offrira divers services aux familles de la région, dont crèche, accueil parascolaire, jardin d’enfants, école ou bibliothèque. Concept Consult Architectes Sàrl

Dans le secteur de l’EMS La Lembaz de Granges-près-Marnand, la Commune de Valbroye s’est dotée, cette dernière décennie, d’un pôle seniors, réunissant aussi des logements protégés. À quelques pas de là, un véritable pôle enfance verra le jour à l’horizon 2026-2027, dans les environs du Centre Sous-Bosset (CSB). Lundi, le Conseil communal a validé, à l’unanimité des 48 votants, un crédit de 14,075 millions de francs pour la construction d’un bâtiment multifonction.

«Le bâtiment projeté proposera aux familles de la région tous les services auxquels elles ont de plus en plus recours pour concilier vie familiale et vie professionnelle», mentionnait la Municipalité dans son préavis. Dans le détail, il s’agit d’une école de huit salles avec deux salles de dégagement et une salle de gymnastique, mais aussi une bibliothèque publique, un jardin d’enfants, une unité d’accueil pour écoliers de 72 places ou 22 places de garderie, extensibles à 44 si besoin.

Coûts en hausse

Il y a une année, le Législatif avait accepté le crédit d’étude, mais il était partagé. Une partie des élus aurait plutôt souhaité que la Commune termine la rénovation de l’ancien collège de 1905, avant cette construction. L’Exécutif ayant démontré le besoin de ces nouvelles salles, le vote a été plus net. D’autant plus qu’il a pris le soin de détailler pourquoi les coûts passaient d’une estimation de 8 millions à un projet de 14 millions.

«D’une part, l’obligation de construire une nouvelle salle de sport nous a été signifiée. De l’autre, nous avons élargi au maximum les futures capacités d’accueil pour l’enfance. Cela représente des volumes de construction supplémentaires avec des coûts de construction aussi en hausse», justifie le syndic, Christian Cosendai.

En service en 2026

Si tout se passe bien, le chantier pourrait débuter en 2024, pour une mise en service du bâtiment à la rentrée 2026. Une fois la nouvelle école construite, il est prévu d’y déplacer les classes du Collège 1905, pour rénover cet ancien édifice.

Le nouveau bâtiment sera construit dans le secteur du Collège de 1905 et du Centre Sous-Bosset (en arrière-plan, à droite). VQH

Dès 2027, les salles des maîtres ou de conférences, de même que la bibliothèque pourront alors être mises en fonction. Avec les classes du CSB, le site proposera 26 salles d’école, les sociétés locales pouvant au passage récupérer des locaux mis à disposition des écoles au fil des ans. Pour rappel, les Communes de Valbroye, d’Henniez et de Villarzel devraient prochainement intégrer l’association scolaire de Payerne et environs (Asipe), celle de Granges et environs (Asiege) étant appelée à disparaître.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.