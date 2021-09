États-Unis – Pollution au pétrole dans le golfe du Mexique après le passage d’Ida Les garde-côtes de Louisiane «ont été informés d’une pollution» au large d’un port à environ 160km de La Nouvelle-Orléans.

Des systèmes d’écumage et de contention ont été mis en place dans le golfe du Mexique, près des côtes de Louisiane, pour répondre à une pollution au pétrole découverte après le passage de l’ouragan Ida, a appris l’AFP dimanche auprès des garde-côtes américains.

La zone concernée se trouve au large de Port Fourchon, un port de Louisiane (sud) situé à environ 160 kilomètres de La Nouvelle-Orléans, qui se consacre principalement au stockage et à l’acheminement de pétrole.

Les garde-côtes de Louisiane «ont été informés d’une pollution» dans ce secteur et «y répondent», selon un communiqué. Une entreprise texane spécialisée dans les plateformes pétrolières en mer, Talos Energy, a envoyé dimanche une équipe de plongée pour tenter de déterminer la source de la fuite de pétrole.

Vents de 240 km/h

Les équipes de cette dernière ont «identifié un pipeline de 12 pouces n’appartenant pas à Talos déplacé de son emplacement initial dans la tranchée et qui semble être plié et ouvert», a annoncé le groupe dans un communiqué. «De plus, deux conduites de 4 pouces n’appartenant pas à Talos ont été identifiées à proximité, qui sont ouvertes et semblent avoir été abandonnées précédemment».

Talos Energy précise avoir cessé en 2017 la production dans la zone concernée par la fuite de pétrole, en bouchant les sources et en enlevant son réseau de tuyaux. Charriant des vents de 240 km/h, l’ouragan Ida a frappé les côtes de la Louisiane il y a une semaine, causant des dégâts «catastrophiques» selon les autorités locales.

Ida, devenu tempête, a ensuite poursuivi son chemin et en particulier touché New York et sa région. Le golfe du Mexique, riche en hydrocarbures, est l’une des grandes zones de production pétrolière des États-Unis. C’est là qu’avait explosé en 2010 la plateforme Deepwater Horizon, déclenchant une marée noire généralement considérée comme la plus grave de l’histoire.

