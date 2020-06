Arctique russe – Pollution aux carburants: trois hommes arrêtés Les trois dirigeants de la société sont accusés d’avoir continué à utiliser la citerne dont les réparations étaient nécessaires depuis 2018.

Une vue aérienne montre la pollution dans une rivière à l’extérieur de Norilsk le 6 juin 2020. AFP

Trois dirigeants de la société dont une citerne d’hydrocarbures a provoqué une pollution sans précédent dans l’Arctique russe, ont été arrêtés et encourent jusqu’à cinq ans de prison, a indiqué mercredi le comité d’enquête russe.

Le chef de l’entreprise – filiale du grand groupe minier russe Norilsk Nickel – Pavel Smirnov, l’ingénieur principal Alexeï Stepanov et son adjoint Iouri Kouznetsov ont été arrêtés, a précisé dans un communiqué le comité d’enquête.

Ils sont accusés d’avoir continué à utiliser la citerne de carburant en question sans effectuer les réparations dont la nécessité avait été établie en 2018.

«Malgré l'état d'urgence, le réservoir (…) a continué à être utilisé en violation des règles de sécurité. En conséquence, un accident s’est produit», indique le comité d’enquête, qui doit décider désormais si les trois hommes seront maintenus en détention provisoire pour une durée prolongée.

Plus utiles sur les lieux

Dans un communiqué transmis à l’agence russe Ria Novosti, Norilsk Nickel a condamné des mesures «déraisonnablement sévères».

«Les dirigeants des centrales (électro-thermiques) coopèrent avec les forces de l’ordre et ils seraient beaucoup plus utiles sur les lieux» de l’accident, a déclaré dans ce communiqué Nikolaï Outkine, vice-président de Norilsk Nickel.

Le 29 mai, 21’000 tonnes de carburant contenu dans le réservoir d’une centrale thermique se sont déversées dans la rivière Ambarnaïa et les terrains alentour.

Le Conseil d'administration du groupe devait se réunir mercredi pour aborder l’accident, a confirmé à l’AFP son service de presse.

Accident dû au dégel du pergélisol

Mardi soir, lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, des responsables du groupe ont soutenu que l’accident était dû au dégel du pergélisol – ou permafrost- conséquence du réchauffement climatique, qui aurait provoqué l’effondrement des piliers soutenant la citerne.

La citerne en question, construite en 1985, avait été réparée en «2017-2018» et inspectée en 2018, a indiqué le groupe, affirmant que «toutes les recommandations» faites suite à cette inspection avaient été «suivies et contrôlées».

Les responsables de Norilsk Nickel ont reconnu mardi que l’état du permafrost n’était pas surveillé jusqu’à présent, et qu’un audit complet de ses infrastructures allait être mené.

L’accident est considéré par les organisations écologiques et les autorités comme le pire accident dû aux hydrocarbures dans l’Arctique russe, région fragile où les exploitations minières, gazières et pétrolières sont nombreuses et la pollution un problème croissant depuis l’époque soviétique.

( AFP/NXP )