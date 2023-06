Vu et entendu à Genève – Polnareff en concert, comme un air de «goodbye» définitif Dimanche à l’Arena, «L’Amiral», 78 ans, livrait ce qu’il faut de sensations, la voix encore leste, le poil abondant, le piano plus clairsemé, cinq moussaillons anglo-saxons pour l’épauler avec un band très rock. Fabrice Gottraux

Genève, le 4 juin 2023. Michel Polnareff en concert à l’Arena. LAURENT GUIRAUD

On a lu les chroniques niçoises, les retours des médias français sur la première escale de cette tournée prévue pour une trentaine de dates estivales. Polnareff revient après sept ans d’absence. Un album de reprises piano voix en guise de promesse. Une légère déception en concert: est-il trop mou sur scène, trop approximatif dans ses paroles? Et puis, des solos, il n’y en a pas tant.

Mais voyons plutôt que se tramait dimanche 4 juin à l’Arena de Genève. Cette fois, en tout cas, le set est rodé. Épaulé par cinq musiciens anglo-saxons, sorte de boys band évoquant Coldplay – cheveux court et barbes de métrosexuel, tout l’inverse de «L’Amiral» – le concert fonce à toute allure, déclinant tout le bastringue, du rock grandiloquent à la ballade a cappella.

Rien de scandaleux

La scène a été placée au centre de la salle, le public sur les gradins autour. Michel est au centre, assis au piano sur un plateau tournant. Le chanteur fait «Love me, Please Love me», «Tam Tam», «Je t’aime», «L’amour avec toi», «La mouche», «Tout, tout pour ma chérie», «Le bal des Laze»… «Lettre à France», les aigus fonctionnent encore. «La poupée qui fait non», le style y est toujours. Funk balloche, emphase mélodique, passage solo, quelques délicatesses. Bon pour les Zéniths, les festivals nostalgiques, YouTube et ma chambre à coucher.

Outre qu’il chante toujours juste, et quand bien même les années de virtuosité sont très loin – en témoigne ce grand piano à peine effleuré – Michel Polnareff garde ce qu’il faut de charisme pour titiller ses ouailles. «Je veux faire l’amour! Avec vous tous! Ça prendra du temps…» Rien de scandaleux.

«Comment je peux tout seul chanter plus fort que vous? Ah! Je me sens puissant!» Michel Polnareff, dimanche 4 juin, Arena de Genève

Cette musique, kitsch, flamboyante, matière pop comme nulle autre pareille ni en France, ni en Amérique (les versions originales, du moins), ressemble, vous ne trouvez pas, aux projections sur l’écran circulaire au-dessus de la scène. Voilà une image panoramique de cosmos étoilé, grands espaces, grandes perspectives. Dans l’éther, des touches de piano flottent sans but, se percutent, s’embrassent et font le petit train. La foule crie.

«Michel! Michel!» La foule fait les chœurs. Polnareff fait de l’humour. «Comment je peux tout seul chanter plus fort que vous? Ah! Je me sens puissant!»

Une heure et quart. Michel Polnareff, 78 ans, s’en va en coulisse, doucement, les mains dans les mains des agents de sécurité, comme à l’aveugle. Alors, les paroles prennent un autre sens, qui disaient «lorsque sonnera l’heure de ma mort». Cinq minutes encore avec Michel. On prend encore cinq minutes, lorsqu’il revient, s’installe au piano, tourne une dernière fois ses lunettes blanches vers l’assemblée et entonne un ultime «Goodbye Marylou». Goodbye.

