«Ça va être chaud pour prendre l’apéro.» Paroles de train bondé, réutilisables sur le site du festival. «J’ai perdu ma casquette.» Assez embêtant aussi. Cela étant, les navettes pour Paléo sont d’une efficacité telle qu’on a presque froid dans les wagons.

Alors voilà. Mercredi soir à Nyon, il y avait Pierre de Maere, dont on prononce le patronyme sans le «e». Sapé comme un auteur interprète des années 60 en tour de chant, vocalisant comme Clara Luciani ou Fishbach, comme toutes les flamboyantes artistes de la nouvelle pop hexagonale. «Un jour, dit-il, je me ferai castrer.» Pierre de Maere, 22 ans, semble parfaitement heureux ici.

Boutons de manchette

On observe ses manières précieuses, on admire son jeu énergique. Cette pop soufflée comme un maïs de fête foraine s’envole sur la foule ensoleillée. Jeune foule, beaucoup de femmes. Les statistiques le prouvent: d’un festival à l’autre, dans les salles aussi, le public de la culture est majoritairement féminin. Pour le rap, la pop, l’électronique. Moins dans le hard rock sans doute, mais les choses changent. Le monde s’ouvre. Ainsi considéré d’un œil sociologique encore net (la nuit sera longue et se terminera avec Rosalía), Paléo a une belle gueule, Paléo ressemble à la société telle qu’on la souhaite pour le futur aussi.

Pierre de Maere, pendant ce temps, roucoule gaiement dans son costard rayé. Gros plan du caméraman. Sur l’écran, on admire également ses boutons de manchette, tout d’or enrobés. Du joyeux garçon, on dira encore qu’il possède un gros talent, vocal et mélodique. Le voici qui gratifie la scène Véga d’un doux et sensible son de pluie, avant de balancer une musique house gaillarde. C’est une romance juvénile, les amours tortueuses racontées sur de belles rimes, le b.a.-ba d’une variété bientôt séculaire renouvelée avec un panache certain. Parenté possible encore avec Etienne Daho. Parfois, même, avec Indochine.

«Tout le monde déteste la police! Tout le monde déteste la police!» Crème solaire, duo fribourgeois de techno punk

Cette curiosité-là n’en est bientôt plus une: à droite du chanteur, une dame traduit en langue des signes les paroles et les cris du public aussi: mains à hauteur de la tête, mimant un ballon qui gonfle et se dégonfle, rapidement. Éloquent.

«Tout le monde déteste la police! Tout le monde déteste la police!» En chœur. Crème solaire à présent. Sur la scène Belleville, là où Paléo met l’électronique ainsi que des esthétiques plus étranges encore. «Nous n’avons pas de thune et nous cherchons des subventions.» Crème solaire, Pascal Stoll et Rebecca Solari dans la vie, font des choses étonnantes avec leurs quatre mains et la voix. Space pop, techno baroufle, c’est cela? Le duo vient de Fribourg, a fréquenté les écoles d’art. Surtout, Crème solaire tabasse costaud sur la boîte à rythmes, poussant la guitare dans le rouge et hurlant de plus belle.

Attardons-nous encore auprès de Rebecca Solari. Elle est sensationnelle, monstrueuse, charnelle, bombastique. Son timbre lourd, sa ligne vocale brûlante, hargneuse, charrie dans ses cordes vocales l’héritage de Nina Hagen, de Brigitte Fontaine. La voilà qui éructe un poème en italien. On dirait des imprécations échappées d’une séquence d’exorcisme. Crème solaire a un nom parfaitement idiot? En tout cas, très difficile à trouver sur internet. Ce duo, on en veut pour toutes les nuits d’errance citadine. C’est la note finale. Adieu! «Merci pour tout. J’ai envie de chialer.»

Elle était coincée à Biarritz hier soir. Elle a bien cru ne pas pouvoir venir. Arrivée malgré tout à Paléo, elle sent dans l’assistance une «bienveillance» solide. De la scène Véga, tout en haut du festival, voit-elle le lac? Peut-être même qu’elle a plongé dedans. Mais les mots de Pomme vont ainsi qu’ils ne dévoilent pas tout – et c’est pour cela qu’ils sont beaux.

Amanite tue-mouche

Dans un décor de champignons, avec une très grosse amanite tue-mouche qu’on peut plier comme un parasol, Pomme prend son temps, égrenant son univers intimiste, de délicats couplets en doux refrains. C’est un concert guitare-voix – «Aaah, aaah, je ne dors plus». C’est aussi avec son groupe, miraculeuse formation de poche, claviers, violon, basse et batterie. Orchestre féminin faut-il le préciser, puisque pareil équipage reste, c’est bien triste, trop rare encore.

