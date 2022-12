En camp de vacances, un animateur m’avait appris une ritournelle sans fin. «Pomme de terre, manivelle, rösti, oh la la outi». La répétition chantée de la petite phrase était censée incarner l’éternel recommencement, pour encourager lors des marches qui ne semblaient jamais prendre fin. Ce mercredi, pour l’élection du 120e conseiller fédéral, le rituel a d’abord démontré qu’il semblait immuable et l’UDC Albert Rösti est passé au premier tour.

Et puis, patapoum, la 121e sage n’est pas celle qu’on croyait. On le doit visiblement plus à la dynamique du scrutin matinal de l’assemblée fédérale qu’à d’éventuels petits arrangements lors de la «nuit des longs couteaux». Elisabeth Baume-Schneider sera la première Jurassienne à ce poste. On loue sa fraîcheur, tout comme on loue la rondeur et la bonne humeur d’Albert Rösti. Dans un Exécutif aux interactions souvent tendues ces derniers temps, nul doute que la personnalité des deux nouveaux entrants peut compter. Et comme le dit «La Nouvelle Rauracienne», hymne jurassien, «L’espoir mûrit dans l’ombre des cités […]».

Le séisme EBS n’est pas tout à fait du même niveau que celui d’EWS (Eveline Widmer-Schlumpf), qui avait éjecté Christoph Blocher en 2007. Mais si une majorité «latine» ne veut pas dire grand-chose, la présence de trois Romands au sein de l’Exécutif suprême reste rare (ce fût par exemple aussi le cas entre 1999 et 2006 et en 1960-1961). Quant à savoir si Ignazio Cassis et le Tessin sont plus proches de la Suisse romande que de nos voisins alémaniques, cela reste encore à prouver.

Enfin la dernière réplique est pour le Parti socialiste vaudois. Ici, médias compris, on a longtemps analysé si cette double élection allait ouvrir la porte à une candidate ou un candidat du cru lors du départ d’Alain Berset. Il y avait déjà dans les esprits le match femmes (Nuria Gorrite, Rebecca Ruiz) - hommes (Pierre-Yves Maillard, Roger Nordmann). Désormais, la question est assez vite répondue. Quand le Fribourgeois partira, il sera remplacé par un ou une Alémanique.



Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

