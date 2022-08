10 ans du SDIS Gros-de-Vaud – Pompiers en fête pour susciter des vocations Le SDIS et les jeunes sapeurs du Gros-de-Vaud célébreront un double anniversaire avec un cortège qui rejoindra une place de fête. Sur place: démonstrations et animations. Sylvain Muller

Voilà déjà vingt ans que le Gros-de-Vaud forme des Jeunes sapeurs-pompiers. Cette image d’archives prise à Échallens date de 2008. 24 HEURES – CHRIS BLASER

Malgré la fascination immuable de la fonction sur les enfants, les corps de sapeurs-pompiers du canton peinent toujours à compléter leurs effectifs. Les pompiers du Gros-de-Vaud ont donc décidé de saisir l’occasion d’un double anniversaire – les 10 ans du SDIS Gros-de-Vaud et les 20 ans des Jeunes sapeurs-pompiers du Gros-de-Vaud – pour faire d’une pierre trois coups: animer la région, présenter leurs activités et, idéalement trouver quelques nouveaux ou nouvelles volontaires.

Les festivités se dérouleront samedi 20 août à Échallens. Un cortège s’élancera sur le coup de 10 h de la Place Rochat, remontera la Grand-Rue et la rue de l’Ancienne Poste à contresens, puis empruntera la route de Lausanne pour rejoindre la place de fête située dans l’enceinte du collège de Court Champ.

«Il y aura des démonstrations et la possibilité de tester soi-même du matériel, notamment en pratiquant des extinctions.» Robin Duport, commandant du SDIS Gros-de-Vaud

Une petite partie officielle est prévue à 10 h 45, mais pour la population, l’intérêt sera plus marqué dès 11 h 15 avec l’ouverture des festivités. «Jeunes et moins jeunes, passionnés ou simple curieux, tout le monde est bienvenu, assure le major Robin Duport qui a récemment repris le commandement du SDIS. Nous présenterons tous nos équipements, mais il y aura aussi des démonstrations et la possibilité de tester soi-même du matériel, notamment en pratiquant des extinctions.»

Des animations spécifiques pour les enfants sont aussi prévues lors de cette manifestation qui accueillera une quinzaine de stands, dont ceux des partenaires du SDIS: ambulanciers et gendarmerie. À noter enfin que la subsistance sera assurée par les pompiers eux-mêmes, à base de produits locaux.

Repartir avec le sourire

«Notre but premier est d’organiser un événement régional où tout le monde y trouve son compte et que les gens en repartent avec le sourire. Mais nous serons aussi à disposition pour répondre à toutes les questions des personnes qui s’intéresseraient à rejoindre nos rangs.»

