Port d’Ouchy

Mettre en valeur le patrimoine

À propos de l’article intitulé «Enlevez ces bateaux, qu’on voie le lac» («24 heures» du 24 février 2021).

Sidérant! Dans un port? Il faut enlever les bateaux pour voir le lac? Personnellement, quand je vais dans un port, c’est justement pour voir des bateaux, pas pour voir le lac. Et quand bien même on enlèverait la première rangée de bateaux, la deuxième rangée vous empêcherait de voir le lac. Et la troisième… Et la quatrième, et la digue?!

Alors, si on veut voir le lac, on va sur le quai de Belgique. Et si on veut voir des bateaux, on va au port. Il y a toutefois une bonne idée: celle de mettre La Vaudoise en valeur. Mais, pas toute seule. Sortez de tous ces bateaux de série sans grand intérêt ceux qui représentent un patrimoine. Et placez-les au quai d’honneur. Si en plus un panneau explicatif détaille pourquoi chaque bateau est intéressant, les passants seront intéressés, et ravis. Et pourront rêver… Non?